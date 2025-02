Llega el juicio contra el palista Néstor Pinta por presunta facilitación de abusos sexuales: la voz de una de las víctimas

El juicio contra Néstor Pinta, el múltiple campeón de la Regata del Río Negro, se realizará del 10 al 12 de febrero de 2025 en el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca. Pinta, exdirector de Deportes del municipio de Carmen de Patagones, está acusado de facilitar abusos sexuales cometidos por su padre, Aldo Pinta, entre 2015 y 2016, contra al menos dos jóvenes. La denuncia había sido presentada en 2020 por Victoria Carrión.

La importancia de poder llegar al juicio

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Carrión expresó: «Fueron cinco años largos. Cuando se pidió el sobreseimiento fue muy duro pero logramos llegar al juicio sin fiscal. La causa pasó por todas las instancias porque Pinta apeló hasta la Corte Suprema. Así que estoy atravesando cada día pero con mucho acompañamiento».

Fernanda Petersen, abogada de Victoria, aseguró que la expectativa es lograr un fallo condenatorio para Néstor Pinta y señaló que la Cámara, en su análisis de la prueba, destacó que «la situación era sabida y conocida por todas las niñas y adolescentes (que concurrían a la escuela de canotaje) en ese momento».

«Una de las testigos dijo: si yo tenía 12 años y me di cuenta que algo no estaba bien, una persona que está a cargo de una escuela, de un grupo de alumnos, tiene que tener ese conocimiento», agregó, y que «uno de los jueces de Cámara hizo hincapié no sólo en lo que (Pinta) no hizo sino en los silencios instaurados, lo que generaba que de eso no se hablaba».

«Fue un golpe muy duro que la Fiscalía no acompañe a las chicas que pudieron denunciar. Va a ser muy importante el poder contar todo lo que vivieron delante del Tribunal. Esperamos que la sentencia sea condenatoria y en el caso de que la jueza no considere que hay elementos tenemos todas las vías recursivas. Se llegó a esta instancia porque ellas pusieron el cuerpo básicamente«, resaltó.

En el juicio la Fiscalía no estará presente, se llevará adelante con la acusación por parte de la querella. «La acusación está en cabeza de la Fiscalía. Lo que nos permite sostener esto es que el Ministerio Público ya había imputado, porque la realidad es que como víctimas no podemos decir ‘imputen a tal persona por determinado delito’. Eso es potestad exclusiva de la Fiscalía», explicó.

Victoria Carrión denunció por abuso sexual a Aldo Pinta , quién luego se suicidó. Su hijo, Néstor Pinta, fue llevado a Justicia como entregador. Foto: Marcelo Ochoa.

La cronología: cómo se llegó al juicio contra el palista Néstor Pinta

En julio de 2020, Victoria Carrión presentó una denuncia penal por abuso sexual en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de Bahía Blanca contra Aldo Pinta -el “padre del campeón”, como todos lo conocían-, en el contexto de los entrenamientos a cargo de su hijo Néstor en la escuela de canotaje de Patagones, entre 2015 y 2016, cuando ella tenía 14 y 15 años.

Ese mismo año Aldo Pinta se suicidó y con su muerte la acción penal quedó prescripta. Sin embargo, la investigación siguió abierta. Tras la repercusión pública apareció otra víctima y formuló su denuncia. A fines de 2021, la Fiscalía imputó a Néstor Pinta como partícipe necesario en los delitos de abuso sexual cometidos por su padre.

Pasó el tiempo, la Fiscalía que lo había imputado pidió el sobreseimiento. El Juzgado de Garantías respaldó la decisión pero la querella apeló. La Cámara Penal, con voto dividido, resolvió a favor del planteo querellante. La defensa presentó un recurso en el Tribunal de Casación que terminó considerando que la resolución de Cámara era justa y habilitó la realización del juicio. La defensa presentó un recurso ante la Corte nacional -que aún está en revisión- pero el debate se llevará a cabo de todos modos.

Victoria Carrión en la fiscalía en Bahía Blanca. Foto archivo.

La historia de Victoria Carrión

Victoria Carrión nació en Viedma. Es deportista de alto rendimiento, campeona nacional y sudamericana, una apasionada del remo, el río y el entrenamiento, como su madre que, desde chica, conocía a los Pinta. En 2019 estaba en China, a punto de correr el Mundial de Canotaje de maratón, cuando su compañera le hizo una pregunta: “¿Viste que Aldo es un (viejo) verde?”. Ahí le cayeron todas las fichas y reconoció que a los 14 había sido abusada por el padre de su entrenador Néstor Pinta, sostuvo en una charla con RÍO NEGRO en septiembre de 2021.

Durante un año y medio Victoria perteneció a la escuela municipal de canotaje de Carmen de Patagones. La dinámica se repetía como “un ritual siniestro”. De 2 a 4 entrenaban en el río, después Néstor los llevaba a todos en el jeep a la casa de sus padres a merendar.

Néstor Pinta se desempeñaba como director de la Escuela Municipal de Canotaje al momento de los hechos denunciados. Foto: archivo.

Cuando la madre de Pinta se iba a trabajar, servían la merienda. Mientras tomaban té con pan, Aldo se levantaba e iba a buscar una botella con agua caliente preparada en la mesada. «La botellita sanadora», le decían sus compañeros y Néstor. “Entonces te hacía una seña, tenías que pararte, te hacía pasar al dormitorio matrimonial y cerraba la puerta. Adentro, en la habitación oscura, sin ventanas, sobre la cama perfectamente tendida, te hacía recostarte y cometía los abusos. Afuera, estaba el resto y Néstor seguía tomando mate”, aseguró.

Victoria no duda. Nada hubiera ocurrido sin la complicidad de Néstor: «Él era la figura, era todo, nos metía en la cabeza que eran masajes. ‘Papá te va a hacer masajes y te va a sacar las tensiones’, nos decía”.

Cuando la denuncia tomó estado público, seguidores y alumnos del palista comenzaron a hostigarla por las redes sociales y la amenazaban. Como contracara, Victoria recibió el apoyo de organizaciones de mujeres que visibilizaron los abusos en el deporte y reivindicaron el derecho de las mujeres y las infancias a una vida sin violencias en el ámbito deportivo.

Quién es Néstor Pinta

Néstor Pinta es un reconocido palista cuyo desempeño deportivo lo posicionó como uno de los máximos referentes del canotaje a nivel regional, nacional e internacional. Casi un mito viviente. Ganó 15 veces la histórica Regata del río Negro, que desde 1965 une Neuquén con Viedma y está catalogada como la más larga del mundo.

Por todas esas veces, Pinta fue tapa de los diarios que lo titularon como “El campeón”, “El Rey”, “El dueño del río”. Fue director de Deportes del municipio de Patagones y de la Escuela Municipal de Canotaje pero renunció.