Llega la Fiesta de la Mandarina con entrada gratuita: cuándo será y dónde

La Fiesta Provincial de la Mandarina volverá a convertirse en uno de los eventos más convocantes del norte de Córdoba. La celebración se realizará el próximo sábado 23 de mayo en la Plaza del Bicentenario de Quilino y Villa Quilino, con entrada libre y gratuita y propuestas para toda la familia.

La jornada comenzará a las 13 y se extenderá hasta las 22, con una programación que incluirá música en vivo, feria gastronómica, degustaciones y actividades recreativas vinculadas a la producción regional.

Qué actividades habrá en la Fiesta de la Mandarina

Uno de los momentos más esperados será el concurso “Sabores de la Mandarina”, donde cocineros y emprendedores presentarán recetas dulces y saladas elaboradas con la fruta emblemática de la región.

Además, durante toda la jornada habrá:

Shows musicales en vivo

Degustaciones de productos regionales

Talleres y espacios recreativos

Feria gastronómica y artesanal

Sectores informativos sobre producción sustentable

Los visitantes también podrán recorrer puestos con mermeladas, licores, dulces artesanales y diferentes preparaciones realizadas con mandarina.

Desde la organización informaron que el predio contará con sectores de descanso y espacios accesibles para que las familias puedan disfrutar cómodamente de las actividades al aire libre.

Dónde será la Fiesta Provincial de la Mandarina

La celebración tendrá lugar en la Plaza del Bicentenario de Quilino y Villa Quilino, en la provincia de Córdoba, y el ingreso será completamente gratuito.

Desde el municipio recomendaron asistir temprano para aprovechar las degustaciones y recorrer con tranquilidad los distintos puestos y propuestas del evento.