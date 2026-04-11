Llega la nieve a la cordillera de Neuquén y Río Negro: cuáles son las zonas que estarán bajo alerta este domingo

El domingo ingresará un frente frío a la Patagonia que tendrá efectos directos en la cordillera de Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que se prevé una alerta amarilla que combinará baja de temperaturas, posible precipitación y nieve.

Nieve en Neuquén y Río Negro: las zonas bajo alerta este domingo

El organismo nacional informó que la alerta amarilla indica que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», remarcó.

Además el pronóstico del tiempo anticipó que podría registrarse viento con ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones durante la noche.

Respecto a las regiones bajo alerta, informó que en Río Negro serán Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y Cordillera de Ñorquincó, las cuales incluyen a las siguientes ciudades:

San Carlos de Bariloche

El Bolsón

Dina Huapi

Villa Mascardi y El Manso

Villa Los Coihues

Pilcaniyeu

Comallo

Villa Llanquín

Parajes: Paso Flores, Pilquiniyeu del Limay, Cañadón Chileno, Laguna Blanca y Corralito.

Ñorquincó

Río Chico

Mamuel Choique

Ojos de Agua

Parajes: Arroyo Las Minas, Fitamiche, Costa de Ñorquinco y Fitalancao.

En tanto en la provincia de Neuquén, la alerta impactará en Los Lagos llegando a ciudades como: