Sábado de calor y viento en el Alto Valle: máxima de 30°C y ¿a qué hora llegan las ráfagas de 50 km/h?

El clima cálido regresó al Alto Valle. Este sábado la temperatura máxima alcanzará los 30°C, sin embargo también se pronostican fuertes ráfagas de viento en la región.

El cambio climático llega en la previa de un nuevo inicio de semana donde regresarán las temperaturas otoñales que combinarán descenso térmico, posibles precipitaciones y hasta nevadas en regiones cordilleranas.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 11 de abril

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá mayormente despejado durante gran parte del día, aunque se espera un ligero aumento de la nubosidad hacia la tarde-noche por el ingreso de aire frío.

De acuerdo al pronóstico, este sábado 11 de abril la temperatura máxima en Neuquén y Roca alcanzará los 28°C durante la tarde. Por su parte, la mínima se posicionará en los 12°C en ambas localidades, ofreciendo un inicio de jornada fresco que dará paso a una tarde templada y agradable.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, aunque la AIC advierte que hacia el domingo la situación podría cambiar con condiciones de mayor inestabilidad en la región.

El factor determinante del día será el viento, especialmente a partir de la tarde, donde se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. Durante el día la intensidad se mantendrá moderada, con velocidades constantes provenientes principalmente del sector sur y sudoeste, pero hacia la noche se intensificará lo que provocará un paulatino descenso de la temperatura.