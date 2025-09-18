La primavera y el Día del Estudiante llegan con un combo de tormentas y viento: ¿afectará a Neuquén y Río Negro?

La primavera y el Día del Estudiante llegan con tormentas y viento: ¿cómo afectará a Neuquén y Río Negro?

Comienza la cuenta regresiva para el Día del Estudiante y para que inicie la primavera en Argentina, pero su llegada va a ser con una condición climática totalmente inestable que combinará desde tormentas hasta vientos con fuertes ráfagas. Acá te contamos cómo afectará a Neuquén y Río Negro.

El invierno se despide y le permite el ingreso a la primavera, pero esta nueva temporada se verá marcada por el regreso de un aire frío que se irá activando desde el viernes y se instalará con fuerza el fin de semana, afectando así los festejos por el Día del Estudiante.

El sitio Meteored detalló que se formarán áreas de precipitaciones de variada intensidad, alguna de ellas en forma de tormentas fuertes. Además precisó que durante este periodo se esperan acumulados localizados de precipitación de 50 mm en cortos períodos.

Combo de tormentas y viento: qué pasa en Neuquén y Río Negro

Si bien el combo de tormentas y viento llegará al país, desde el sitio especializado en meteorología informaron que el sector más complicado será el centro y el norte del país, por lo cual no se prevé que alcance de la misma manera a las provincias de Neuquén y Río Negro.

Detallaron que desde el viernes, el frente frío avanzará sobre el sur bonaerense y activará su intensidad gradualmente hasta desplazarse a las provincias de La Pampa, San Luis y Córdoba.

El sábado la inestabilidad llegará a su pico con tormentas severas que se extenderán hacia el noreste incluyendo Santa Fe, Entre Ríos y el AMBA. Las tormentas estarán acompañadas por una elevada probabilidad de granizo en áreas localizadas, además se esperan «encharcamientos urbanos«.

En tanto el domingo, las precipitaciones remitirán gradualmente desde la madrugada sobre el centro del país y en algunas provincias se registrarán temperaturas que no superarán los 17°C,

Si bien en Neuquén y Río Negro no se esperan tormentas fuertes, el pronóstico indica un período de inestabilidad climática que anticipa chaparrones en varias localidades, especialmente en el centro y este de ambas provincias.

La inestabilidad con probables lluvias y chaparrones se mantendrá hasta el 21 de septiembre, día en que los pronósticos sugieren una mejora gradual del clima.