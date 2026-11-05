Servicio a la comunidad: CALF realiza cortes de emergencia en un amplio sector de Neuquén este jueves 5

CALF realiza un corte de emergencia en un amplio sector de Neuquén este jueves 5 de noviembre. Cuáles son los sectores afectados y qué se sabe del incidente.

Según precisó la cooperativa minutos antes de las 14, el corte se produjo luego de que una máquina vial que realizaba tareas en la obra municipal de remodelación de calle Mandalari dañó los cables subterráneos de media tensión que abastecen la zona.

Los sectores sin luz en Neuquén este jueves 5

Debido al incidente, se encuentran sin servicio eléctrico esta tarde Rincón de Emilio, Rincón del Río, Rincón Club de Campo y la zona de Plaza de las Banderas y Parque Norte.

Desde Calf indicaron que las tareas demandarán al menos 6 horas. «Durante ese período se realizarán cortes escalonados, de hasta 2 horas por interrupción, para reducir el impacto en los usuarios», precisaron.