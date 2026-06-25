Rincones entrañables de Choele Choel: fotos con historia para conocer más de la ciudad

Choele Choel, la ciudad testigo de grandes cambios históricos, desde el Pueblo Avellaneda al presente. La que supo ser capital provisoria de Río Negro cuando el agua barrió con todo, Choele, la que tiene en la Isla Grande su paisaje, la cabecera de una región mucho más amplia que se destaca por su vínculo con la tierra y la ganadería.

Como sus vecinas dentro de la extensa Patagonia, la historia de Choele Choel cobra vida en las experiencias de las familias que la habitaron en cada época y en las anécdotas que barrios enteros atesoran en cada espacio. Es allí a donde apuntamos con RÍO NEGRO, para que desde nuestra audiencia, nuestros lectores puedan compartirlos con nosotros, y así publicarlos juntos, en el marco de la celebración por un nuevo aniversario local.

No se trata de conocer la historia de las instituciones, sino de reflejar en los acontecimientos cotidianos, algo de la esencia de este rincón del Valle Medio, que late con identidad propia. Enviános tus recuerdos acompañados por fotos al mail melinacampos@rionegro.com.ar.