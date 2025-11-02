Dónde y cuándo se estrena el documental de la Regata del Río Negro

La Regata del Río Negro llega a los 50 años y las buenas historias nacieron para ser contadas. También para ser mostradas. No sólo para dejar al descubierto su lado más previsible, sino también para correrle el velo a aquellas que ocurrieron en la orilla, donde el paso del tiempo tiene una lucha bote a bote con la memoria.



Pretender contar medio siglo de vida en un solo documental, es un desafío. En el intento de atraparlo todo, seguramente siempre habrá algo que se escapa. Es por eso que “Una historia escrita en el agua”, el trabajo audiovisual que prepara Diario Río Negro para honrar a la Regata más larga del mundo, fue a la búsqueda de la esencia, de todos aquellos matices que la hacen especial.

Lo que se va a mostrar es mucho más que un largometraje con principio, desarrollo y final. Es un homenaje a todos aquellos -los que están en el film y los que no- que construyeron el mito que pronto celebrará los 50 años. El estreno de este trabajo será el sábado 15 de este mes a las 14, en el Centro Municipal de Cultura de Viedma.



Es el tributo merecido a los que remaron a través de los tiempos e hicieron grande y única esta prueba inigualable a nivel mundial. No sólo porque es la más larga del mundo, sino porque se corre en el colosal río Negro, que a lo largo de todo su recorrido va cambiando de fisonomía, agregándole un reto extra a los competidores.

Los que saben dicen que la primera batalla que uno tiene que librar cuando corre la Regata es contra el río. El desafío inicial es poder adaptarse a las transformaciones que va sufriendo el cauce en su largo recorrido. Caudaloso en su tercio inicial, ancho y con poca correntada a mitad de camino e impredecible al final cuando las mareas, las olas y el viento hacen lo suyo en las costas de la comarca Viedma- Patagones.

En su génesis, la Regata fue una larga travesía llena de obstáculos, donde los competidores sólo veían río y campamento por casi dos semanas. El paso del tiempo fue suavizando las exigencias, con ediciones que no llegaban a 200 kilómetros de prueba, cuando en sus comienzos era el triple de recorrido.

En los últimos dos años, se fue aumentando de manera significativa la cantidad de kilómetros. El año pasado se corrieron 235 y para esta edición de los 50 años se van a disputar 428 kilómetros a lo largo de nueve etapas, y dos días de descanso.



Será una manera de volver a aquellas carreras de hace 30 años atrás, la Regata ‘larga’, donde sólo competían los botes K2, tal como sucederá en este 2026. Así será la edición dorada de la travesía, que comenzará el jueves 8 de enero en Plottier y finalizará el domingo 18 en la Playa de los Palistas, en Viedma.

Pero la fiesta de los 50 años se comenzará a vivir el sábado 15 de este mes, cuando se estrene el documental que habla de lo que el río no se llevó y que aún flota en el tiempo y la memoria.