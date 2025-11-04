Lluvia, viento, tormenta eléctrica y granizo: varias provincias bajo alerta, una de ellas cerca de Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas que afectarán durante toda la jornada de este martes a varias provincias, una cerca de Río Negro. La jornada será de total inestabilidad climática que combinará la aparición de lluvias intensas, tormentas, granizo y viento fuerte.

El organismo nacional informó que este 4 de noviembre el área será afectada por tormentas de variada intensidad, «algunas localmente fuertes».

En este sentido detalló que «las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo».

La zonas afectadas por la alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las provincias bajo alerta son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Si bien Neuquén y Río Negro no están bajo alerta, se espera que la alerta de Buenos Aires afecte también a la zona noreste de Río Negro por su cercanía con la provincia

En este sector «se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados de manera puntual». La franja horaria más complicada será durante la tarde.