Martes con viento y posible tormenta en el Alto Valle: ¿a qué hora llegan las lluvias y las ráfagas más fuertes?

Regresó el calor al Alto Valle, pero no vino solo. Las temperaturas cálidas están de vuelta en la región, aunque la inestabilidad climática se hace notar con la presencia de viento y nubes que anuncian posibles lluvias. A continuación, te contamos todo sobre el pronóstico para este martes.

El detalle del pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico o anticipó un martes con nuevas ráfagas de viento y con cielo parcialmente cubierto.

El organismo indicó que las temperaturas se mantendrá entre los 26°C y los 16°C, además resaltó que habrá vientos moderados de 31 km/h con ráfagas de entre 51 y 59 km/h. De igual manera, no se trata de un fuerte temporal por lo que no se considera un peligro.

Las ráfagas más fuertes se harán sentir en la franja horaria de la mañana, hacia la noche el viento se mantendrá pero con ráfagas menos intensas.

Por otra parte aunque no se prevén lluvias intensas, adelantaron que es probable que se registren chaparrones o lloviznas intermitentes, principalmente durante la noche en la ciudad de Neuquén. En tanto para Roca sólo se espera una jornada nublada.