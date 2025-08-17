Lluvia, viento y ¿nieve?, el combo que llega junto con el aire polar: semana complicada para Neuquén y Río Negro

Luego de días más cálidos, vuelve el frío polar a la Patagonia. Las temperaturas más frescas se harán sentir durante toda la semana y según, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), traerá una combinación de lluvia, viento y hasta nieve. El clima de este inicio de semana en Neuquén y Río Negro.

Desde el organismo anticiparon que este domingo dominará el «tiempo bueno» con ascenso de temperaturas y tardes más templadas. Sin embargo a partir del lunes, la situación cambiará ya que anticipó el ingreso de aire frío con viento, lluvias y nevadas.

En este sentido precisó que las precipitaciones y la nieve alcanzarán principalmente a la cordillera ubicada en la zona «oeste de Río Negro y Lagos de Neuquén». En tanto por el viento, remarcó que afectará a los valles y la costa.

Semana complicada para Neuquén y Río Negro

La semana será de un clima complejo, sin embargo se descartó que las temperaturas desciendan de manera extrema. En el pronóstico extendido de la AIC, se detalló que:

En la cordillera el frío comenzará a sentirse el lunes pero las nevadas llegarán el martes 20, aunque las mismas serán de carácter débil. Hacia el miércoles se espera que a la nieve se le sume el regreso de precipitaciones de variada intensidad. Por ahora el día más frío será el jueves con temperaturas de entre -2°C y -4°C.

En el Valle: la inestabilidad se hará notar con la presencia de nubes desde el lunes. El martes llegará el viento con ráfagas de hasta 67 km/h, se prevé que el mismo permanezca hasta el viernes inclusive, aunque las velocidades irán variando. En cuanto a la lluvia, sólo se anticipó su arribó el miércoles.

Norte neuquino: en esta región se registrarán precipitaciones el lunes, hacia el martes se espera viento moderado y recién el jueves se prevé nevadas débiles pudiendo ser este el día más frío de la semana.