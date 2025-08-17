Neuquén y el Alto Valle entre sol y nubes: lunes agradable y tardes templadas, ¿cuándo llegan las lluvias?

El buen clima se hará sentir este lunes en gran parte de la región, con períodos de nubosidad variable que permitirán disfrutar de jornadas templadas y agradables en Neuquén y el Alto Valle rionegrino. Según el último informe de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Durante la jornada predominarán cielos con mezcla de nubes y claros, acompañados de un leve ascenso de la temperatura que permitirá que las tardes resulten más amenas, aunque las mañanas continuarán siendo frías.

Sin embargo, la tranquilidad climática no se mantendrá durante toda la semana: se prevé la entrada de aire frío que traerá lluvias y nevadas en la cordillera, afectando especialmente el oeste de Río Negro y las zonas lacustres de Neuquén. En tanto, los valles, la meseta y la costa experimentarán períodos de viento.

Esta combinación de estabilidad temporal con cambios próximos convierte a los próximos días en un escenario de transición, donde la región alternará entre jornadas templadas y momentos de inestabilidad.

Neuquén: ascenso de la temperatura y vientos moderados

El lunes se presentará con cielo cubierto durante el día y mayormente despejado por la noche. La temperatura máxima alcanzará los 17 °C mientras que la mínima descenderá a 1 °C.

Los vientos soplarán a 16 km/h durante el día y 15 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 22 km/h en la jornada y 24 km/h al anochecer.

Se espera una jornada fresca, con predominio de nubosidad y mejoras hacia la noche, ideal para actividades al aire libre en horarios vespertinos.

Roca y Cipolletti: nubosidad y leve ascenso de la temperatura en el Alto Valle

Este lunes, el cielo en Roca y Cipolletti se presentará cubierto durante el día y parcialmente nublado por la noche. La temperatura máxima alcanzará los 17 °C y la mínima bajará hasta los 2 °C.

Los vientos soplarán a 18 km/h durante el día y 17 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 26 km/h y 29 km/h, respectivamente.

Se espera una jornada fresca, con nubosidad predominante durante la tarde y mejoras parciales hacia la noche. La combinación de viento moderado y nubosidad generará sensación térmica fresca durante gran parte del día.