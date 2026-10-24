El PJ planea la defensa de las PASO: cuáles son las diferencias abiertas por la estrategia electoral de 2027

El PJ bonaerense oficializó a Kicillof y llamó a unificar al peronismo para "enfrentar el modelo" de Javier Milei

La conducción del peronismo nacional volvió a reunirse en la Casa de La Pampa para coordinar sus reclamos sobre el Presupuesto y discutir cómo afrontar el próximo año electoral. El encuentro dejó una señal de acercamiento entre los distintos sectores, aunque no resolvió las diferencias que dificultan la construcción de una propuesta común frente al gobierno de Javier Milei.

Uno de los principales acuerdos fue concentrar los esfuerzos en defender la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según mencionó el medio Infobae, los participantes consideran que una competencia organizada por el Estado ofrece mayores garantías para definir candidaturas y legitimar al dirigente que resulte elegido.

La posibilidad de reemplazar ese mecanismo por una interna partidaria genera reparos entre los referentes del justicialismo por las dificultades económicas y operativas que supondría organizarla. A esos obstáculos se suma la necesidad de establecer reglas aceptadas por todos los sectores, en un contexto atravesado por la desconfianza entre sus principales dirigentes.

Por ese motivo, en la reunión se priorizó sostener una posición conjunta contra una eventual suspensión de las primarias antes que avanzar con alternativas. Uno de los asistentes explicó al medio citado que discutir otros mecanismos podría debilitar el reclamo del espacio para mantener las PASO.

La disputa entre Kicillof y el kirchnerismo condiciona la unidad

El principal foco de tensión sigue ubicado en la provincia de Buenos Aires, donde las diferencias entre Axel Kicillof y el sector que responde a Cristina y Máximo Kirchner mantienen abierta la discusión por el liderazgo. La reunión nacional no modificó ese escenario y dejó pendiente una definición sobre cómo convivirán esas posiciones dentro de una misma estrategia electoral.

En el entorno del gobernador bonaerense existen dudas sobre el acompañamiento que podría recibir de La Cámpora si se impusiera en una competencia interna. Desde la organización, en cambio, cuestionan la falta de diálogo entre Kicillof y la expresidenta, así como la ausencia de contactos entre sus respectivos equipos.

Las críticas públicas de Mayra Mendoza y Sergio Berni al mandatario provincial sumaron tensión durante los últimos días. La legisladora de Quilmes cuestionó la actuación del gobierno bonaerense en una disputa judicial por aumentos de electricidad, mientras que el exministro de Seguridad responsabilizó al gobernador por las divisiones del peronismo.

Cerca de Kicillof, consideran que esos cuestionamientos continuarán hasta que se resuelva la disputa electoral y ven pocas posibilidades de alcanzar una tregua duradera. También sostienen que el gobernador evita responder a los ataques, aunque el intercambio de reproches sigue dificultando un acercamiento entre los sectores.

En paralelo, Kicillof reforzó sus cuestionamientos al programa económico nacional durante un congreso productivo organizado por el Movimiento Derecho al Futuro. Allí planteó que mejorar las condiciones de vida de la población requiere un cambio en el rumbo de la política económica del Gobierno.

Massa propone articular una alternativa: siguen abiertas las candidaturas

Sergio Massa también incrementó sus intervenciones públicas y manifestó su intención de participar en la articulación de una alternativa opositora para las elecciones de 2027. Durante una reunión con rectores de universidades nacionales, el líder del Frente Renovador ubicó como prioridad la construcción de un espacio con posibilidades de derrotar al oficialismo.

El exministro de Economía sostuvo que las aspiraciones personales deben quedar subordinadas a las posibilidades electorales del conjunto y planteó que debe competir quien esté mejor posicionado. Aunque continúa entre los posibles precandidatos presidenciales del peronismo, sus declaraciones también dejaron abierta la posibilidad de acompañar a otro dirigente.

La cumbre mostró disposición a mantener un ámbito de negociación y avanzar en una estrategia compartida, pese a las diferencias que atraviesan al espacio. Sin embargo, la continuidad de las PASO, la definición de las candidaturas y el vínculo entre Kicillof y el kirchnerismo siguen pendientes y serán determinantes para el alcance de un acuerdo electoral.