«Lo hago porque te quiero»: la violencia de género en noviazgos adolescentes en Neuquén

Cielo López tenía 18 años cuando fue hasta la casa de Alfredo Escobar, de 29, con quien se escribía de vez en cuando. Las cámaras de seguridad los filmaron caminando a las 4 de la mañana por el centro de Plottier, el 13 de septiembre de 2019. Esa madrugada él abusó sexualmente de ella y la mutiló. Estudiaba en el CPEM 8. Cuatro años después y a 350 kilómetros de distancia ocurrió un nuevo femicidio contra una chica: Carina Barros de 15 años. Cursaba en el CPEM 35 de Buta Ranquil. El acusado es Maicol Tapia, de 19, con quien había salido durante tres años y no dejaba de acosarla. Si bien estos casos representan el más extremo daño contra la libertad y la vida, la frecuencia con la que suceden imponen una pregunta: ¿cómo se manifiesta la violencia de género en noviazgos adolescentes?

Elizabeth Soto, directora provincial de Equidad de Género, planteó que estos vínculos implican «algún tipo de abuso de poder que se instala paulatinamente, con algunas maniobras de dominación hacia la otra persona y que van restringiendo derechos». El rasgo común es que no hay convivencia, ni hijos o hijas en común.

Aseguró que no siempre son acciones visibles, pero que en su mayoría se trata de intentos de control o manipulación. «Esto de tener que informar absolutamente sobre todo lo que se hace: con quién me junto, dónde voy, los horarios que tengo. Se hacen como manifestando interés «porque me preocupo, porque te cuido» justificándolo de alguna manera», afirmó Soto.

Con las redes sociales se amplifica. «¿Quiénes tenes de amigos?», «¿Quién te puso like?», «¿Quién te comentó»? La otra persona lo utiliza como para poner límites: «¡este te escribió tal cosa por que gusta de vos!» Es una forma de control», agregó. Lo mismo que compartir las claves de acceso a las cuentas personales con el argumento de «yo no tengo nada que esconder».

En 2022 hubo 1.263 intervenciones estatales en Neuquén ante situaciones de violencia de género contra mujeres que tenían entre 15 y 19 años, según el último informe del observatorio provincial. Representan el 5,26% del total. Cuando se analiza la edad de los agresores marca que el 3,69% (395) estaban en esa misma franja etaria: es decir entre 15 y 19 años. El 27,01% (2.891) iba de los 20 a los 29 años. ¿Quiénes son los que ejercen maltrato? El 70% del universo de casos registrados fueron cometidos por parejas, novios o exparejas.

Soto remarcó que de acuerdo a los resultados de la encuesta que realizó el programa «Pintó enamorarse» en 853 jóvenes (ver aparte) «quedó en evidencia que los celos justifican cualquier conducta en esto de «lo hago porque te quiero, te celo porque te amo», y está reconocido de esa manera. Como una acción que yo justifico porque me importas y me pongo mal porque alguien te habló, te miró«.

Si bien estas generaciones crecieron al calor del grito «Ni Una Menos», eso no significa que automáticamente se hayan desactivado los vínculos violentos. «Los cambios son lentos. Hay avances, hay luchas, pero también hay resistencias. Nos encontramos con muchas adolescentes y jóvenes que la tienen muy clara en «a mí no me va a pasar» y sin embargo cuando están en una relación no pueden dar respuesta, porque la cuestión tan idílica del romance, moviliza», sostuvo.

Las redes de contención

La violencia en los noviazgos fue uno de los temas de conversación que surgió en el primer encuentro de adolescencias feministas, promovido desde la Colectiva La Revuelta, que se realizó este mes en Neuquén capital. Olivia, de 16 años, fue una de las 17 chicas que estuvo ahí.

«La manipulación siento que se ve un montón y es algo de lo que más se perdona. «Yo te quiero y seguramente otras personas no te van a querer como yo te quiero». Esas cosas que capaz que vos estás muy metida con esa pareja y no lo querés dejar y decís: «bueno, es verdad». Las amigas la tratamos de ayudar, pero estas como nublada y no podes salir de ahí, básicamente», explicó.

Dijo que ese control o sentido de posesión «es más de los chabones, capaz hay minas que sí, pero es muy de los varones».

¿Cómo se acompaña a una amiga que está en una relación que no está buena? «Tratas de estar súper pendiente de ella, lo más posible. Ver si cambia mucho de una día para el otro, si está triste, es estar preguntándole constantemente qué es lo que le pasa, verla físicamente«, respondió Olivia.

Contó que en el secundario no recibió los contenidos obligatorios de Educación Sexual Integral (ESI), que justamente contemplan el abordaje de la violencia de género y el consentimiento. Tampoco mencionó la «Ley Cielo». «No sale este tema de «esto es violencia, esta son las herramientas que tenes», enfatizó.

Señaló que sí forma parte de las charlas fuera de la escuela. «El otro día estábamos debatiendo con un amigo que decía que ya no había machismo y con mis amigas le decíamos que el machismo sigue estando. Capaz que no lo ves porque está mal visto, pero una cosa es que esté mal visto y otra cosa es que haya desaparecido, porque pueden cerrar las puertas y siguen pasando cosas. Creo que se sigue alimentando», subrayó.

“Te celo porque te amo”, todavía sigue muy arraigado en los vínculos adolescentes. Foto Matías Subat.

Lo que marca la diferencia: la magnitud y el riesgo de vida

Hace 10 años está vigente en Neuquén el programa «Pintó enamorarse», que es una capacitación gratuita dirigida a personas adultas que son referentes de adolescentes (en ámbitos educativos, de salud, centros comunitarios) para brindarles herramientas de prevención en noviazgos violentos. Fue declarada de interés educativo, tiene una cantidad de horas cátedra y suma puntaje.

Además de esta formación se realizan talleres con chicos y chicas. Un total de 853 jóvenes de 12 a 23 años participaron de una encuesta que realizó el programa durante 2018 y 2019. Se diseñó un modelo con 26 preguntas referidas a la intensidad de apreciación de un hecho de violencia o indicio de violencia con tres opciones de respuesta: nunca, a veces, frecuentemente.

El trabajo buscaba describir las situaciones en este rango etario. Lo realizaron el Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres de Neuquén y el Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

Es central desarmar los ideales del amor romántico. Foto Matías Subat.

Al momento de analizar los resultados, el estudio señala que «se observa la presencia de conductas violentas, tanto físicas, como psicológicas y sexuales en las relaciones sexo-afectivas de estas parejas. Según lo refieren los y las jóvenes que respondieron la encuesta, esta violencia es ejercida y sufrida tanto por varones como por mujeres, aunque no en la misma magnitud«.

Las mujeres, agrega, padecen situaciones de mayor gravedad, incluida la sensación de que su vida puede estar en peligro.

En este punto, Soto manifestó: «los varones se ponen en el lugar de «ahora todos contra nosotros», «nosotros somos los únicos malos». Es verdad que en la encuesta salió que hay mucha violencia cruzada, pero el nivel de violencia que sufren las mujeres es mucho mayor. Las mujeres también responden mucho con el control, con los celos, pero nunca ponen en riesgo la seguridad de la integridad física, ni la vida de esas parejas. En cambio los varones siempre están como un nivel más alto en el ejercicio de la violencia, ya sea física o sea sexual».

En las conclusiones del trabajo se afirma que al igual que con las personas adultas, en las adolescencias y juventudes se identifica el ciclo de la violencia de género. «Es posible encontrar esto reflejado cuando jóvenes respondieron que después de una discusión fuerte su pareja mostró cariño, atención, le regaló cosas y le prometió que va a cambiar«, apunta.