Lograron reunir casi 1 millón de pesos para una vecina que se quebró la cadera, en Cutral Co

Una adulta mayor caminaba por la vereda de una calle en el barrio Centro Sur de Cutral Co cuando sufrió el ataque de varios perros que estaban sueltos. La mujer intentó evadirlos y en esa maniobra se cayó y terminó con una fractura de cadera. La víctima, de 76 años, debe ser operada y como la obra social demora más de un mes para la prótesis, sus familiares iniciaron una campaña solidaria para reunir casi un millón de pesos y lo lograron en menos de 24 horas.

La damnificada fue Filomena de Tapia, de 76 años, caminaba por la vereda de la calle Alberdi e Yrigoyen, en el barrio Centro Sur de Cutral Co. En ese lugar hay un vivienda cuyos propietarios mantienen sueltos entre tres y cuatro perros que suelen encarar y correr a peatones, motocilistas, ciclistas y automóviles.

En esta ocasión también atacaron a la señora. Su hija, Rosa, explicó que su madre tiene las marcas de las mordeduras y que no fueron más profundas por el pantalón que usaba. Sin embargo, el mayor problema fue que al intentar salir de esa vereda, trastabilló y se cayó. Esa caída le provocó la fractura de la cadera en tres partes.

Un conductor que ocasionalmente pasaba por la calle Alberdi, observó la situación y acudió en ayuda de la adulta mayor. Una vez que fue trasladada hasta el hospital y se constató cuál era el diagnóstico, se supo que requería una prótesis de cadera. La obra social que tiene la vecina es PAMI y tarda un mes y medio para enviarla, por lo que la familia hizo una campaña para reunir los 926. 000 pesos para adquirirla.

A través de las redes sociales, en los sitios de compra y venta, rápidamente se viralizó el pedido. El jueves al mediodía, la familia agradeció la colaboración y solicitó que no envíen más dinero porque ya se había llegado al objetivo, en menos de veinticuatro horas.

«Somos la familia de Filomena (doña Tapia) y queremos informar que ya e juntó el dinero para la prótesis de mi mamá», explicaron. Agradecieron «a cada uno de ustedes que colaboraron ya sea compartiendo la publicación, enviando dinero y preguntando por el estado de salud de ella».

Además, compartieron las imágenes del monto obtenido y de la compra de la prótesis a la empresa. Si bien ahora la preocupación es saber cómo evoluciona Filomena, la situación de los perros que tienen dueños, pero están sueltos en la vía pública o los callejeros volvieron a ponerse en discusión.

Cutral Co es ciudad no eutanásica, realiza castraciones gratuitas tanto en la dirección de Zoonosis como con el quirófano móvil, sin embargo, no parece ser suficiente para evitar la presencia de los perros callejeros o que exista tenencia responsable.