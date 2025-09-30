Loros y cotorras, una amenaza para los productores: piden información sobre su población en Neuquén

Las bandadas de loros barranqueros y cotorras se convirtió en un problema creciente para los productores neuquinos. Estas aves, que ya fueron declaradas plaga por la provincia, afectan cultivos y frutales en distintas zonas y estarían afectando hasta el 30% de la producción, según estima el diputado provincial por Juntos por el Cambio – UCR César Gass. Frente a este panorama, el legislador presentó un pedido de informes para conocer qué medidas lleva adelante el Ministerio de Producción de Neuquén.

Los loros y las cotorras no solo dañan el cableado eléctrico y generan cortes de luz en poblaciones urbanas, sino que afectan directamente la fruticultura, como la pepita y el carozo. El diputado provincial manifestó: «Nuestra economía tiene una matríz productiva con marcada predominancia de la industria de los hidrocarburos pero no debe descuidar la producción frutícola».

El legislador señaló que la situación preocupa especialmente a productores del norte neuquino y de la zona de Barrancas, donde estos animales causarían daños significativos. “Es una plaga que afectaría a simple vista, porque no hay datos concretos, un 30% de los sembradíos y de los cultivos”, advirtió.

Gass explicó que la información con la que cuentan proviene en su mayoría de estudios realizados en Mendoza. “El 30% es una cifra que estaba en Mendoza y que nosotros pensamos que se replica acá. Bien, pero esas son cifras anteriores. Si lo actualizamos y lo presentamos, seguramente es mucho mayor”, sostuvo.

Remarcó así que es una problemática que no reconoce fronteras. “Esto no tiene barreras políticas ni geográficas para los loros, para las cotorras. Pasan de un lado para otro sin saber que hay una provincia. Así y todo, eso nos preocupa porque afecta a la producción sin más”, expresó.

Por eso, reclamó al Ejecutivo provincial que dé a conocer las acciones implementadas para reducir el perjuicio. “Lo que nosotros estamos pidiendo al Ministerio de Producción es, por favor, que nos indiquen qué medidas se han tomado para evitar que esto se siga extendiendo, los perjuicios económicos de los productores y se sigan acrecentando. Y todo aquello que lleve a evitar que estas plagas sigan expandiéndose”.

Según explicó el legislador, la iniciativa surgió a partir de reclamos directos de chacareros neuquinos. “Recibimos quejas de algunos productores diciendo que no sabían si la provincia estaba haciendo algo. Por esto queremos pedir informes para ver qué están haciendo”, señaló.

«He hablado con productores y he observado la desesperación en algunas chacras, no solo la invasión sino el daño que hacen«, contó Gass. «Hay que tomar medidas».