Los 20 proyectos seleccionados en la segunda etapa del Programa Emprendedoras Río Negro 2025
Banco Patagonia y Fundación Nobleza Obliga presentaron a los semifinalistas que competirán por un lugar en la final del certamen, con la posibilidad de ser votados por el público a través del catálogo online.
La 10° edición del Programa Emprendedoras y Emprendedores Río Negro reunió a más de 400 participantes que accedieron a capacitaciones online en áreas clave para el desarrollo de sus negocios. Los talleres abordaron temáticas como inteligencia artificial aplicada al emprendedurismo, networking colaborativo, innovación, comunicación efectiva y planes de negocio, entre otros.
De todos los proyectos inscriptos, 20 emprendimientos fueron seleccionados para integrar el catálogo virtual, donde se podrán conocer sus historias, votar sus propuestas y acompañar el camino hacia la final. Las votaciones estarán abiertas hasta el 14 de octubre en el sitio web oficial del Programa.
Los semifinalistas 2025
Los proyectos que avanzan a esta instancia provienen de diferentes localidades de la provincia y reflejan la diversidad, innovación y compromiso con la sustentabilidad del ecosistema emprendedor rionegrino. Entre ellos se destacan:
- AlmenRugs (General Roca) – Alfombras personalizadas con el método tufting.
- Arduina Blends de té (Bariloche) – Blends artesanales con ingredientes naturales.
- Athos Gin (Bariloche) – Destilación artesanal de gin.
- Brhumos – Aromas y sabores (Allen) – Condimentos ahumados y preparados.
- Casa Colonia (Bariloche) – Alfajores artesanales.
- Casa Fungi Patagonia (General Roca) – Producción sustentable de hongos comestibles y medicinales.
- Dos Reinas Apicultura (Villa Llanquín) – Miel cruda de alta calidad.
- Dulces Mailen (El Bolsón) – Producción de dulces artesanales.
- El Pato (San Antonio Oeste) – Procesado y conservación de mariscos y pescados.
- Hidroponia HidroFlora (Bariloche) – Vegetales hidropónicos gourmet y capacitaciones.
- Jaya Domos (El Bolsón) – Domos geodésicos ecológicos.
- Leona (General Roca) – Diseño y confección con reciclaje textil.
- Milvago Vermut Patagónico (Dina Huapi) – Vermut artesanal.
- Red Fungi (Luis Beltrán) – Cultivo de hongos comestibles y medicinales.
- Sólida Cosmética Artesanal (Bariloche) – Higiene personal en formato sólido y biodegradable.
- Tierra de Chipá (Bariloche) – Chipá congelado listo para hornear.
- Vant Patagonia (Bariloche) – Monitoreo ambiental e industrial con drones e IA.
- yOsOy (Bariloche) – Juegos que favorecen la motricidad y el desarrollo cognitivo.
- Z_crochetbags (General Roca) – Carteras y bolsos tejidos con materiales sustentables.
- Zopilote de la Patagonia (Viedma) – Garrapiñadas de nuez de alta calidad.
Camino a la final
Los 7 proyectos más votados participarán en un evento presencial donde presentarán sus aprendizajes, experiencias y visión a futuro. Un jurado interdisciplinario elegirá a los 3 ganadores, quienes recibirán capital semilla de $2.000.000, $1.500.000 y $850.000, respectivamente. Además, habrá una mención especial con $500.000 destinada al emprendimiento que se destaque en perspectiva de género.
Banco Patagonia y su compromiso con las comunidades
Con esta iniciativa, Banco Patagonia reafirma su propósito de acompañar el desarrollo de las personas y potenciar el bienestar a través de la educación, el emprendedurismo y el fortalecimiento local. En alianza con Fundación Nobleza Obliga, impulsa proyectos que generan valor en las comunidades de Río Negro y contribuyen al crecimiento del ecosistema emprendedor.
