Los derechos del niño

La Argentina ratificó la Convención en 1990 y en 1994 le otorgó rango constitucional tras el Pacto de Olivos. Desde entonces el Estado argentino está obligado a garantizar todos los derechos establecidos en la Convención a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país.



La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en 2005 establece la aplicación obligatoria de la Convención.



*A que se proteja su vida y se respete su intimidad.

*A la salud.

*A hacer deporte, a jugar y disfrutar de un ambiente sano.

*A no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo.

*A que se respete su honor y se proteja su imagen.

*A tener su documento, su nombre, su nacionalidad y su propio idioma.

*A que se respete la forma de ser de su lugar de origen.

*A conocer a sus padres biológicos y mantener un vínculo con ellos, aunque estén separados o alguno se encuentre en prisión, salvo que ese vínculo pueda provocarle daño.

*A tener una familia alternativa o adoptiva que los críe cuando no puedan tener contacto directo con sus padres.

*A recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, respetando su derecho a ingresar y permanecer en una escuela cerca del lugar donde viven.

*A gozar de los beneficios de la seguridad social.

*A expresar sus opiniones en la familia y que sean tenidas en cuenta tanto en la familia como en la escuela, considerando su grado de madurez.

*A asociarse con fines culturales, deportivos o políticos siempre y cuando esas asociaciones o grupos estén sólo integradas por niños, niñas o adolescentes

*A pesar que la convención está firmada, observamos con claridad que no son respetados. A lo largo y ancho de nuestro país como también en América Latina.



En America Latina y Caribe 1 de cada 4 niños sobrevive y prospera.

Lee También Tibios



Tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo, con 74 nacidos vivos por 1000 nacimientos en adolescentes entre 15 y 19 años.



La mortalidad materna está entre las causas principales de mortalidad de las mujeres entre 15 y 24 años.

1 de cada 4 niñas adolescentes viven en situaciones de pobreza. No acuden a la escuela y trabajan en tareas domésticas y de cuidado.



Los niños de hogares más pobres ponen menos valor en logros académicos, abandonando la escuela e ingresando antes al mercado laboral o involucrándose con pandillas.



Es la Región más violenta del mundo en ausencia de guerra.

1.1 millones de niñas adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado violencia sexual o de otras formas de violencia.



Carecen de instalaciones adecuadas en las escuelas y centros sociales.



Para lograr cambios significativos en materia de igualdad de género es necesario aumentar la sensibilización y fomentar un cambio de conducta, así como promover políticas públicas que transformen las dinámicas de poder y las relaciones desiguales de género.



Una participación significativa permite a niñas, niños y adolescentes adquirir conocimientos y habilidades, desarrollar competencias, innovar y tener autoconfianza. Adicionalmente, los posiciona como agentes de cambio a la hora de avanzar hacia la igualdad de género, a través de capacidades como el compromiso, el respeto y la tolerancia.



FUENTE: unicef.argentina.org.ar

Lic. Laura Collavini

Psicopedagoga. Terapeuta familiar. Autora del libro “Mi ambiente y yo”

Presidente fundación Siendo.

laucollavini@gmail.com