Etapas convulsionadas si las hay. Nuestra amada argentina atraviesa una crisis sin precedentes.

Como si miles de partidos River Boca se jugaran en simultáneo.

El enojo y la agresión se volvieron estandartes de ideales fantasmas. ¿de qué hablan cuando dicen “ellos”? Me lo pregunto una y mil veces.

Escucho a “ambos bandos” y la sensación es de compasión. Perdón de antemano a aquellos lectores que podrían sentirse tocados por estas palabras sinceras. No sé expresarme a medias tintas, pero no es mi intención agredir. Solo expresar la sensación de cómo se percibe desde un punto que no es extremo.

Escucho discursos mediocres y vacíos no solo en los políticos, (que cabe aclarar que no me siento representada por ninguno) sino por las personas que defienden medidas o discursos donde no está la gente. ¿para qué se defiende a algo abstracto que no hace bien a nadie? Es raro.

Es extraño también que no se hable de la niñez, de la adolescencia y que no se haga algo rápido al respecto. Voy a ser más clara aún. Si se ve una situación grave, como la niñez y la adolescencia. Con índices de suicidios, patologías, deserción escolar, apatía, y soy responsable del área, pondré todas mis energías neuronales para crear dispositivos que modifiquen esa acción. No hay lugar a la queja. Porque mi misión es trabajar hacia el bienestar general. No me voy a quedar quejándome porque la ventana de mi oficina está sucia y si no veo el árbol de enfrente no son condiciones para trabajar.

Si me enojo con la persona encargada de limpiar el vidrio, con los proveedores de detergente y con el camión que tenía que traerlo y no lo trajo, rápidamente pierdo de foco a la niñez y adolescencia.

Si en casa tengo que hacer la comida y me faltó algún ingrediente. Resuelvo con alguna otra cosa. El objetivo es poner un plato en la mesa.

¿Este es una reflexión política? Si. ¿es una reflexión político-partidaria? No.

Es imprescindible que podamos ver esto. Hablar de nuestra situación no implica un mensaje partidario subliminal.

En lo particular, cualquiera que gane tiene todas las chances de ilusionarme como desilusionarme. Porque no veo que nadie hable desde la pasión del bienestar general. Solo cómo beneficiarse. Pero…la verdad, es que esa situación tibia y egocentrista, la veo en la gente.

En los padres que no les reclaman a sus hijos que salgan de sus habitaciones y se conforman con las palabras que todos dicen “viste cómo son los chicos ahora”

En las personas que se quejan por los cambios climáticos, pero no consideran que puedan hacer algo desde su lugar para cambiarlo.

En las personas que critican el accionar de otros, sentados cómodamente desde afuera, esperando que todo sea servido.

Las personas que no dicen lo que piensan, para evitar problemas.

Tibios. Ausentes de protagonismo en su propia vida.

Hacer foco cambia todo. Es un ejercicio fácil. Se los comparto.

Podemos escucharnos cuando nos quejamos de algo.

Anotarla. Leerla.

Pensar la situación ideal.

Ejemplo:

No me gusta estar gordo

(ideal)

Estoy delgado.

Foco:

Enumerar acciones que se pueden hacer para llegar a la delgadez. Ejemplo: cambiar la alimentación, comer menos. Hacer más ejercicios.

¿Cuál de ellas puedo llevar a cabo en el corto plazo? Con pasos cortos. Ejemplo: tengo que ir a hacer compras y voy a comprar menos alimentos con harina. O voy a comprar más verduras. Hacer recetas más saludables en dos días.

Lo que acabo de relatar son aprendizajes nuevos. Para salir de la situación de queja y confort es necesario modificarnos, para ello es menester transitar por la incomodidad de no saber. Para llegar luego a una evolución.

Protagonismo de nuestra vida.

Lic. Laura Collavini

