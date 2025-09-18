Fuerte vuelco sobre Ruta 6, cerca de Rincón de los Sauces este jueves: cuatro personas fueron hospitalizadas

Un fuerte vuelco se registró este jueves a la tarde sobre la Ruta 6, cerca de Rincón de los Sauces. Trabajadores de la empresa Elecnor fueron los protagonistas del siniestro. Cuál es su estado de salud.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 19, a unos 20 kilómetros de la localidad.

Allí, una camioneta Hilux de la empresa Elecnor volcó y terminó apoyado sobre uno de los laterales al costado, a varios metros fuera de la calzada.

Foto: Gentileza

Según precisaron las autoridades, el siniestro se originó por una mala maniobra, a lo que se sumó la velocidad a la que iban y el mal estado de la ruta por pozos y deformación en la banquina.

A bordo del vehículo viajaban cuatro personas, quienes fueron atendidos por una ambulancia del hospital de Rincón de los Sauces y otra privada de uno de los yacimientos.

Los integrantes presentaron lesiones de distinta magnitud, pero las autoridades indicaron que en principio ninguno se encuentra con riesgo de vida.

La mayoría quedó internada en el nosocomio local, mientras que el restante quedó internado en la Clínica Maternidad de Rincón de los Sauces para la realización de estudios para descartar cualquier otro tipo de lesión.

En el incidente intervino además personal de la Comisaría N° 35 y bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces.