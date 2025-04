Los nuevos edificios de Neuquén que cambiarán el flujo vial hacia la ruta 7

Un grupo de vecinos del barrio 14 de octubre solicitó que la nueva urbanización de más de 260 viviendas tenga su propia salida a la ruta 7 y se desarrolle sin usar la única calle de salida y entrada al barrio en ese sector, que en total alcanza a unas 250 casas. El conflicto se planteó en el sector de Adolfo Abelli y Alberto Gentillini, donde actualmente hay un espacio verde que, además, la comisión vecinal pretende que se disponga para una posta policial.

La próxima semana está prevista una reunión en la Defensoría del Pueblo, para avanzar sobre el conflicto urbano entre un grupo de vecinos organizados y los cuadros técnicos del municipio para hablar de la nueva urbanización, que cuando se habite, será del mismo tamaño o mayor que el sector habitado, ubicado en el lateral de la multitrocha ex ruta 7 o avenida Raúl Alfonsin.

La preocupación fue que el barrio 14 de octubre crecerá al doble cuando se habiten los edificios en construcción. Se trata de un proyecto aprobado en 2014, que tuvo alguna actividad 5 años después y que se reactivó tras la pandemia.

El 14 de octubre tiene unos 40 años. En prepandemia, cuando comenzó el movimiento de suelos para los edificios, los vecinos lograron que los camiones con materiales y ripio no ingresaran por la única entrada al barrio desde ruta 7 – en la segunda pasarela vial sobre la multitrocha- sino que la empresa accediera por un lateral de ripio que funcionó para acondicionar el terreno para la obra.

Buscaban que el tránsito pesado no afectara el pavimento urbano ni provocara problemas de estructuras en las casas, en una vía no prevista para vehículos de gran porte.

La ejecución de edificios para 260 viviendas afectará el flujo vehicular del barrio 14 de Octubre, con 250 viviendas y una única calle de entrada y salida hacia la ruta 7 (foto Oscar Livera)

Con la vuelta a la actividad de la construcción de monoblocks (serían unos 7) prevista para 260 unidades, los vecinos presentaron notas al Deliberante, la Defensoría del Pueblo y al municipio para que prevea el acceso por la vinculación hacia el rulo de la ruta 7 o una vía diferente a la calle Abelli, actualmente de doble mano y que ya presenta una fuerte congestión de movilidad en horarios pico.

El espacio verde en Abelli y Gentillini, sería el lugar elegido para vincular la nueva urbanización con el barrio 14 de octubre. «Con esa apertura y unos 500 autos por día, sería imposible la convivencia», reclamó un grupo de vecinos.

El único lugar disponible para vincular los monoblocks en construcción con el sector urbano, es un espacio verde. La comisión vecinal del sector solicitó al municipio el traslado allí de una posta policial, que funciona en un terreno privado. Hasta el lunes no había respuestas sobre la solicitud

Además de las 250 viviendas del 14 de octubre, por la calle Abelli se accede y sale a otros dos loteos, uno de 27 viviendas y otro de 40 terrenos. Aunque hay calles internas, la vía de salida hacia el centro de la ciudad, es la por Abelli hacia la pasarella o sus laterales, en el segundo paso nivel de la multitrocha que cruza hacia Alta Barda o Mercantiles.

Que tengan su propia salida

«Vimos movimiento del otro lado del alambrado y es como que tienen todo listo para conectar con el barrio y sería por el espacio verde. No queremos que comuniquen los barrios, no nos oponemos a que la obra avance, pero que tengan su propia salida a la ruta 7. Vivimos en un barrio tranquilo, de calles angostas, no va a aguantar 500 autos más por acá», sostuvo Leda Cabrera, una de las frentistas que inició los reclamos.

Más de 300 firmas tiene la petición de planificar el flujo vial hacia la ruta 7 y evitar la conexión a través de un lugar que además, por ordenanza, es un espacio verde.

El martes, los vecinos aguardan respuestas en una reunión en la Defensoría del Vecino con personal de Infraestructura y obras públicas. Ya estuvieron en una reunión de comisión de Obras Públicas en el Deliberante.

«Vimos que tienen las rotondas listas para abrir y entrar al barrio por el mismo lugar; hay un costado por donde entran los camiones, queremos que mantengan el alambrado (que divide la obra del barrio 14 de octubre) y salgan por la ruta 7, como corresponde», dijo Cabrera que sigue las gestiones junto con otro vecino, Alejandro Piovacari, en nombre de centenares de frentistas de las inmediaciones.