Los primeros minutos de la avalancha de Bariloche en el relato de un rescatista: «Fue casi un tercio de la montaña»

Se conocieron más detalles este lunes de la trágica avalancha en el cerro López en Bariloche en la que murió una mujer y otras dos personas fueron rescatadas con vida. La Comisión de Auxilio (CAX) del Club Andino Bariloche y el Centro de Informes de Avalanchas este lunes brindaron una conferencia de prensa. Un rescatista dio su relato de los primeros minutos

Avalancha en Bariloche: «Fue muy grande», dijo uno de los primeros rescatistas en llegar

Julián López es miembro de la CAX y fue una de las tres personas que trabajaron en los rescates, por lo que pudo describir lo que vivió en primero persona. «Fue muy grande», aseguró que mostró el informe realizado sobre la avalancha en el Cerro López.

Él, junto a otros dos colegas rescatistas, fueron los encargados de realizar el informe técnico de la avalancha para que la comunidad pueda entender cómo sucedió y que características tuvo.

«La avalancha fue en una de las zonas de mayor acumulación de nieve, fue una avalancha muy grande», dijo López y precisó que ocupó casi un tercio de la ladera de la montaña. Y reveló un dato que hasta ese momento no se conocía: antes de la avalancha que tuvo consecuencias fatales, en la que estuvieron involucrados la turista escocesa Andrea Marshall y Cristian Euraskin y Augusto Gruttadauria, hubo una previa.

Avalancha en Bariloche: qué dice el informe sobre el primer rescate

De acuedo al informe «a las 17:15 del miércoles 4 de septiembre 2 guías AAGM que se encontraban en el área (uno de ellos coautor de este reporte) pudieron presenciar una avalancha de gran magnitud, reportando que la nube de partículas generada llegó a cruzar el valle. Inmediatamente pusieron a resguardo a sus clientes, y se dirigieron a la zona de depósito de la avalancha, avisando inmediatamente a la CAX, sospechando un accidente con víctimas. También avisaron a un tercer guía (coautor del reporte) que se encontraba en el refugio, el cual también se dirigió inmediatamente a la zona mientras personal del refugio preparaba materiales de apoyo a un posible accidente».

Sobre el hallazgo de los primeros esquiadores, el texto precisó que «uno de los guías encontró al esquiador 1 enterrado hasta el torso, con la cabeza y vías aéreas descubiertas, y a la esquiadora 2, de la cual una mano se encontraba visible por fuera de la nieve. Lograron desenterrar a ambos estabilizando al esquiador 1 y comprobando que la esquiadora 2 no tenía signos vitales.

Avalancha en Bariloche: terreno muy peligroso y posible nueva avalancha

De inmediato continuó la búsqueda del «esquiador 3» junto a un tercer guía pero sin obtener señal. «Habiendo recorrido varias veces ambos depósitos principales, los guías desistieron de continuar la búsqueda, siendo las condiciones del terreno muy peligrosas. A esto se sumó la información brindada por el esquiador 1 quien dijo haber visto a la esquiadora 2 iniciar la avalancha, aunque no al esquiador 3.

El informe aclaró que «la posibilidad de que el esquiador 3 se encontrase todavía intentando bajar desde la zona de inicio y pudiera desencadenar una nueva avalancha, sumado a las características confinadas del terreno en las que cualquier avalancha secundaria correría por los canales de acceso a la parte superior, ayudó a tomar la decisión de cancelar la búsqueda».

En ese momento trasladaron al esquiador 1 a la zona del camino y se procedió a calentarlo y atenderlo

hasta la llegada de la CAX. Al llegar el personal del grupo de CAX, a las 19:30hs los guías informaron sobre la situación a los rescatistas y sugirieron no exponer personas a un sobre accidente en la parte superior, por hallarse en un terreno muy peligroso y al haber pasado ya mucho tiempo desde el accidente, lo que estadísticamente representa muy pocas probabilidades de sobrevida.

Personal de la CAX realizó otra búsqueda con DVA y previendo que el tercer esquiador no tuviese el aparato de seguridad, o éste no estuviese funcionando, se realizó una búsqueda con perro especializado. No se obtuvieron resultados, por lo que la CAX procedió a suspender la búsqueda y trasladar al esquiador 1 y el cuerpo de la esquiadora 2 a la ciudad.

«Los guías retornaron a encontrarse con sus clientes en el refugio donde permanecerían durante la noche. Se colocaron luces en el refugio con la intención de poder ser identificadas por el esquiador 3, previendo la posibilidad de que éste no hubiese esquiado al ver la avalancha desencadenada por sus compañeros y se encontrase en la parte superior de la montaña tratando de volver al refugio».