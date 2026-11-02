Walter Cortés: «la alianza con el Gobernador empezó y terminó anoche, en el próximo tramo nos tenemos que poner de acuerdo»

Walter Cortés a las 20 salió del sindicato de Comercio y anunció el triunfo oficialista en Bariloche. Foto: Chino Leiva

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, habló sobre el resultado de las elecciones y sus principales propuestas para la reforma de la Carta Orgánica municipal. La lista que apoyó en alianza con Alberto Weretilneck sumó el 34% de los votos y participará de la Convención Constituyente con 8 candidatos.

«Estamos muy contentos porque la gente votó nuestra lista y lo que planteamos como proyecto», afirmó el primer mandatario de la ciudad. «La gente vota al hombre que está haciendo cosas», reiteró.

«La alianza con el Gobernador empezó y terminó anoche, en el próximo tramo tendremos que ponernos de acuerdo», señaló Cortés, en diálogo con RN Radio, y remarcó: «hicimos una alianza, nos fue bien. Tramo por tramo porque sino nos confundimos». Y agregó: «tengo muy buena relación con el Gobernador».

Cortés se diferenció de otras gestiones y dijo que «el intendente tiene que salir a la calle a hablar con la gente, no andarse escondiendo. En esta ciudad por 30 años no se hizo nada».

Respecto de la propuesta que llevan adelante con su lista, sobre modificar la conformación del Concejo Deliberante, Cortés señaló: «si nosotros sacáramos la burocracia y tanta gente que no hace nada en representación del pueblo, estaríamos mucho mejor», y detalló: «tenés 11 concejales que no hacen nada, te traban todo, ponen su interés politico por encima del pueblo, diganme para qué sirve».

«Si en el futuro uno puede hacer plebiscitos para que la gente del pueblo decida, hay que bajar la voluntad de representación. Es práctico, no es antidemocrático», aseguró Cortés y remarcó: «si uno optimiza los recursos, los recursos alcanzan.»