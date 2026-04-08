Lucha por su vida el hombre de Neuquén que protagonizó un grave choque en la Ruta 22 y está internado en Roca

El hombre de Neuquén que protagonizó un grave choque sobre la Ruta Nacional 22 el pasado 6 de abril, sigue internado en Roca. Su estado es crítico y según la información brindada por fuentes de salud, cada hora que pasa son cruciales para ver si logra evolucionar.

Junto a él viajaba una mujer de 35 años que pese a sus lesiones, logró sobrevivir y no se encontraba en riesgo de vida. El martes fue trasladada a Neuquén, su ciudad de origen.

Grave choque en la Ruta 22: cuál es el estado de salud del hombre

El hombre que permanece en grave estado es el conductor del vehículo que, el lunes por la noche, chocó contra un camión en la Ruta 22. La gravedad de sus heridas se debe a que el impacto afectó principalmente su lateral.

Cuando ocurrió el siniestro, tuvo que ser rescatado y trasladado de forma urgente al hospital López Lima donde, hasta este momento, permanece internado. Fuentes oficiales del nosocomio informaron a Diario RÍO NEGRO que su estado sigue siendo «crítico», el hombre de 44 años está en terapia intensiva, intubado ya que aún «no se le puede sacar el respirador».

El personal de salud está expectante a su evolución debido a que recibió un traumatismo de cráneo grave, además de otras fracturas. En el parte médico que se compartió el martes, detallaron que al hombre le detectaron una HSA, una hemorragia que se originó en el espacio que rodea el cerebro, también se indicó que presenta una «fractura expuesta en el brazo derecho y en el acetábulo».

Cómo fue el grave choque en la Ruta 22

El siniestro ocurrió el lunes, minutos antes de las 23, sobre Ruta Nacional N°22, en el tramo comprendido entre las calles Vintter y Alvear.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo ocurrió el hecho, se supo que el impacto fue de manera semifrontal entre un Peugeot 208 que circulaba en sentido este-oeste y un camión que iba en sentido contrario.

Tras el choque, tanto el hombre como la mujer quedaron atrapadas en el interior. El conductor fue rescatado por personal policial y del Siarme, en tanto la mujer que iba como acompañante fue extraída por personal de Bomberos mediante el uso de herramientas hidráulicas.

Solo los ocupantes del Peugeot resultaron gravemente heridos, el conductor del camión no tuvo lesiones.