Crimen en Neuquén: dos demorados por el homicidio de un joven en Valentina Sur y múltiples operativos

Allanamientos en Valentina Sur por el crimen de un joven de 19 años: buscan pruebas y hay dos demorados bajo investigación. Foto Ceci Maletti.

El barrio Valentina Sur de Neuquén amaneció este miércoles atravesado por un importante despliegue policial y judicial, en el marco de la investigación por el asesinato de un joven de 19 años ocurrido días atrás. El Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial llevan adelante cinco allanamientos simultáneos en distintos domicilios del sector.

Los procedimientos se desarrollan por orden de la fiscal del caso, Lucrecia Sola, y fueron autorizados por el juez de garantías Lucas Yancarelli. En paralelo, dos jóvenes mayores de edad permanecen demorados mientras se evalúa su posible vinculación con el hecho.

Operativos en cinco viviendas

Según se informó oficialmente, los allanamientos comenzaron a primera hora de la mañana y tienen como objetivo recolectar elementos de interés para la causa. Entre ellos, se buscan teléfonos celulares, cámaras de seguridad, cascos, prendas de vestir y motocicletas.

Las medidas forman parte de una investigación que intenta reconstruir el ataque ocurrido en la intersección de Puerto Deseado y Juez Antonio Garro, donde dos personas a bordo de una moto abrieron fuego contra un carro de comidas.

En ese lugar se encontraba Rodrigo Campos, de 19 años, quien recibió un disparo en el abdomen y falleció minutos después en el hospital Bouquet Roldán. En la misma secuencia, una adolescente de 15 años resultó herida en ambas piernas y fue dada de alta horas más tarde.

Dos demorados bajo investigación

En este contexto, fuentes judiciales confirmaron que hay dos jóvenes demorados. Su situación procesal será definida en las próximas horas por la fiscalía, que analiza si existen elementos suficientes para formular cargos.

Por el momento, ambos permanecen a disposición de la Justicia mientras se evalúa su presunta participación en el ataque. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y trabajan con distintas líneas para determinar el móvil del crimen.

Pruebas clave y pericias

Durante los operativos y en el lugar del hecho, el personal policial secuestró vainas servidas, proyectiles y otros elementos que ya son analizados por peritos. Además, se avanza en el relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos.

La autopsia realizada al cuerpo de la víctima determinó como causa de muerte una hemorragia interna masiva abdominotoráxica producto de una lesión vascular central. También se logró extraer un proyectil, que será incorporado a la investigación.

Un barrio en alerta por la violencia

El crimen generó una fuerte conmoción en Valentina Sur, donde en los últimos días se registraron otros episodios con armas de fuego. La reiteración de hechos violentos mantiene en vilo a los vecinos, que reclaman medidas de seguridad.

Incluso, el fin de semana previo otro joven murió tras un disparo en un hecho que es investigado como presuntamente accidental. Si bien no se confirmó una conexión entre ambos casos, la seguidilla encendió las alarmas en la zona.

Investigación en curso

La fiscalía continúa trabajando para esclarecer el ataque, identificar a los responsables y determinar si se trató de un hecho planificado. En ese sentido, los allanamientos representan un avance clave para consolidar pruebas.

Mientras tanto, la situación de los demorados será analizada en función de la evidencia reunida. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.