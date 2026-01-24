Luck Ra en San Martín de los Andes este sábado: todo lo que tenés que saber del show frente al lago Lacar

El recital iniciará las 19 en la costa del lago Lácar, con bandas locales como antesala.

El reconocido cantante Luck Ra se presentará este sábado en la costa del lago Lacar, en San Martín de los Andes, con un recital gratuito que convocará a una ola de fanáticos. El evento, impulsado por el Cerro Chapelco y con apoyo del municipio, será la antesala de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026.

Show gratuito de Luck Ra en la cordillera: horario, lugar y convocatoria masiva

El espectáculo se realizará en la costa del lago Lácar y comenzará a las 19 con la presentación de artistas locales y artistas invitados. La municipalidad informó que la grilla estará conformada por: Dj Mily Corona a las 19, Cualquiera puede cantar a las 20, D. Ramón a las 21, La Rueda Itinerante a las 22 y Luck Ra a las 23.

También comunicaron que la inversión del evento será realizada íntegramente por el Cerro Chapelco, como parte de sus acciones de promoción turística, mientras que el Municipio brindará soporte logístico y operativo para garantizar el desarrollo del espectáculo.

El cantante de cuartero llega la localidad cordillerana esta tarde.

La iniciativa funciona como antesala de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, que se realizará en febrero en Neuquén capital. Luck Ra integra la grilla del viernes 6 de febrero junto a Ángela Torres, FMK, Roze, Lauty Gram y Tuli.

Controles, ingresos y recomendaciones para el recital de Luck Ra en San Martín de los Andes

Desde la organización informaron que el ingreso al recital será controlado y contará con un operativo especial. No estará autorizado ingresar con conservadoras ni reposeras, tampoco con botellas de vidrio, vasos, elementos cortopunzantes ni pirotecnia. Además, se recordó que está prohibido el consumo de alcohol en la vía pública durante el evento.

En cuanto a los accesos, se dispusieron ingresos señalizados hacia el sector del show y cortes de calles en la zona céntrica y costera. El descenso de lanchas permanecerá cerrado desde las 8.00, como parte del ordenamiento previsto para garantizar la seguridad del público y el correcto desarrollo del evento.

Las recomendaciones incluyen respetar las indicaciones del personal afectado al operativo, cuidar el entorno natural y regresar con los residuos generados durante la jornada.

Recomendaciones sanitarias y cuidados para el recital en el lago Lácar

Asimismo, desde el hospital local pidieron extremar cuidados durante la jornada, ante las altas temperaturas y el movimiento en rutas y espacios públicos.

Las autoridades sanitarias solicitaron transitar con precaución y respetar las normas de seguridad vial. También remarcaron la importancia de no encender fuego en zonas no habilitadas, en un contexto de incendios en distintos puntos de la Patagonia. El pedido incluye especial atención en áreas naturales y de uso recreativo.

En la costanera, recomendaron protegerse del sol y mantenerse hidratados durante el evento. El show de Luck Ra en la ciudad cordillerana es parte en una estrategia de promoción turística y cultural que busca potenciar la temporada de verano, con espectáculos de alcance nacional en escenarios naturales de la cordillera.