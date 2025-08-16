Manejaba con 2,54 gramos de alcohol en sangre en Centenario y chocó contra un poste

Personal de tránsito se trasladó a Lago Traful y Salta durante la mañana. Foto: Centenario Digital.

Un hombre de 43 años, oriundo de Santa Cruz, chocó con su camioneta en Centenario y dio positivo en el test de alcoholemia con 2,32 gramos de alcohol por litro de sangre. El hecho ocurrió el sábado cerca de las 10:30 en la esquina de Lago Traful y Salta.

El fuerte impacto destruyó el frente de la camioneta

Según informó Centenario Digital, el conductor viajaba en una Toyota Rav que terminó con la parte delantera destruida y el eje dañado tras el impacto.

El frente de la Toyota Rav quedó destruido luego del choque. Foto: Centenario Digital.

Al lugar acudieron efectivos de Tránsito Villa Obrera, quienes entrevistaron al hombre. A pesar del siniestro, confirmaron que el conductor no sufrió lesiones de gravedad.

Luego de realizarle el test de alcoholemia, los agentes confirmaron el nivel de alcohol en sangre: 2,32 g/l, más de cuatro veces lo permitido para circular en la provincia. Los resultados se registraron en el acta correspondiente y se inició el procedimiento habitual en estos casos.

La alcoholemia positiva que multiplicó la gravedad del accidente

Tras el siniestro, la camioneta fue retirada del lugar con evidentes daños. El hecho generó un operativo de tránsito en la intersección de Lago Traful y Salta, en los alrededores de las instalaciones del EPEN.

La policía mantuvo el resguardo del área hasta normalizar la circulación y completar las actuaciones correspondientes.