Mapa de la Ruta 151: ¿cuál es el tramo en conflicto por su mal estado?

La Ruta 151 vuelve a ser punto de discusión debido a su estado deplorable. El Gobierno de Río Negro presentó un amparo colectivo en el que se solicitó a Vialidad medidas urgentes, pero fue rechazado por el Estado y otra vez se despertó el conflicto.

Según lo informado en una nota publicada por Diario RÍO NEGRO, el tramo de la Ruta 151 en conflicto es el que va desde el Empalme RN N° 22 hasta Colonia Catriel, que tiene una extensión de 105.86 km.

En este segmento se había contratado una obra de «Conservación Mejorativa» que fue suspendida tras un avance de solo el 10,02%, lo que ha dejado a la calzada en un estado deplorable. El problema es tan grave que las intervenciones de mantenimiento habituales no son suficientes para resolver el deterioro.

El amparo por la Ruta 151

El amparo colectivo fue presentado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a una amplia coalición de actores y el Estado Nacional la respondió a través del abogado Enrique Palmieri, quien buscó deslegitimar la demanda y rechazar los reclamos.

La presentación inicial del amparo fue firmada por un grupo diverso que incluye al fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan; la defensora del Pueblo, Adriana Santagati; los intendentes de Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande; y los presidentes de cámaras empresariales de Cipolletti, Servicios de Río Negro y Servicios Petroleros de Río Negro. Según el Gobierno de Río Negro, el objetivo de la demanda es «proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad» de los usuarios de la ruta, ya que su mal estado afecta a la economía regional y los servicios esenciales.

En su respuesta, el abogado Palmieri presentó argumentos principales para desestimar el reclamo:

Cuestionamiento de la legitimidad: El abogado argumentó una «falta de legitimación activa» de las cámaras empresariales y de la Defensoría del Pueblo para participar en el amparo. Responsabilidad de Vialidad Nacional: Palmieri intentó desvincular al Estado Nacional y a la Secretaría de Transporte del problema. Sostuvo que la responsabilidad recae en Vialidad Nacional, a la que describió como un organismo «descentralizado con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio».

Además de estos puntos, el escrito de Palmieri rechazó en 30 puntos la totalidad de la demanda y, aunque el futuro de Vialidad está judicializado por la intención del Gobierno de disolverlo, el abogado detalló las tareas que el organismo afirma haber realizado en el tramo en cuestión.