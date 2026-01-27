Mapa de los incendios en Los Alerces: las áreas más afectadas de Chubut según datos de la NASA

Los datos se actualizan dos veces al día y son clave para el operativo contra el fuego. Foto: Clarín.

El incendio que se inició en el sector Puerto Café, dentro del parque nacional Los Alerces en Chubut, es monitoreado diariamente mediante mapas satelitales que muestran las anomalías térmicas detectadas por sensores infrarrojos. El fuego avanzó hacia Villa Lago Rivadavia y luego hacia Laguna Villarino, informaron desde el Servicio Provincial del Manejo del Fuego.

Cómo funcionan los mapas satelitales que siguen el incendio en Chubut

Los mapas se elaboran a partir del cuadro de anomalías térmicas VIIRS y permiten visualizar puntos de calor. Los datos son utilizados para brindar apoyo a la planificación operativa en el terreno.

Según informó el Servicio Provincial del Manejo del Fuego, las anomalías térmicas se actualizan dos veces al día. El sistema se apoya en un servicio de alertas brindado por la NASA mediante suscripción, que permite acceder a datos satelitales casi en tiempo real.

Detalle de puntos de calor detectados por sensores infrarrojos VIIRS, con referencias de relieve, vegetación y caminos.

Actualmente hay tres satélites operativos con sensores VIIRS a bordo. Cada uno realiza dos pasadas diarias, una durante la madrugada y otra por la tarde, entre las 1.30 y las 4.00, y las 13.30 y las 16.00, lo que permite un monitoreo frecuente del área afectada.

Qué limitaciones tienen las anomalías térmicas detectadas por la NASA

Los puntos de calor se detectan mediante sensores infrarrojos diseñados específicamente para identificar temperaturas elevadas en la superficie. La precisión de localización oscila entre los 380 y los 700 metros, por lo que los datos tienen un carácter orientativo y deben ser interpretados junto con información de campo.

Mapa de anomalías térmicas VIIRS con puntos de calor detectados en el área del incendio entre Puerto Café, Villa Lago Rivadavia y Laguna Villarino.

Las alertas de anomalías térmicas llegan por correo electrónico entre dos y tres horas después de cada pasada satelital. En condiciones de nubosidad, la detección puede verse afectada, ya que se pueden obstruir la lectura de los sensores.

Los mapas utilizados fueron elaborados por la Msc. Antje Siebert, del Área SIG de la Secretaría de Bosques.

Desde el Gobierno explicaron que los mapas no remplazan los trabajos de observación directa, sino que son una herramienta complementaria para definir estrategias y anticipar posibles frentes de avance del incendio.