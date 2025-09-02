Mapa | Dónde fue encontrada muerta la mujer que era intensamente buscada en Cipolletti

La búsqueda desesperada de Norma Gatica tuvo un trágico final. A cinco días de su desaparición fue hallada muerta cerca de la terminal de ómnibus en Cipolletti. Fuentes oficiales informaron que se encontraba en un canal ubicado en una zona concurrida de la ciudad.

El relevamiento de cámaras fue clave para dar con la mujer de 63 años que había desaparecido el pasado 29 de agosto.

Las imágenes permitieron encontrarla en un canal de riego que atraviesa la ciudad y encuentra sobre la calle Pacheco al 401, justo detrás de una parada de colectivo y a escasos metros de la terminal.

Debido al hallazgo, la Policía montó un operativo y desvió el tránsito sobre Pacheco entre las calles Doctor A. Palacios y Pres. Juárez Celman para que el personal pueda terminar con las diligencias. La familia de la mujer se encontraba en el sitio.

Norma Gatica y su desaparición en Cipolletti

La denuncia fue realizada en la comisaría 32 el viernes pasado y de forma inmediata se activó un amplio operativo de búsqueda que incluyó a personal policial y la división de canes.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a Diario RÍO NEGRO que las autoridades estaban rastrillando diferentes puntos de la ciudad, analizando cámaras de seguridad y recabando información de testigos para seguir el rastro de la mujer.

Durante el fin de semana trabajaron con perros entrenados y se recabaron cámaras, luego de entrevistar a amigas para ver si aportaban información útil. También se requirió información a hospitales, terminales y se buscó en ciudades cercana.

La búsqueda mantuvo en vilo a la comunidad, ya que Gatica había salido de su casa sin celular y sin documentación.