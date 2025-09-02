Encontraron muerta a la mujer de 63 años que era buscada en Cipolletti: investigan las causas

El hallazgo fue cerca de la terminal de Cipolletti. Foto: Somos El Valle

En la ciudad de Cipolletti se montó un intenso operativo cerca de la terminal debido al hallazgo de un cuerpo. Fuentes policiales confirmaron la información a Diario RÍO NEGRO y afirmaron que se trat de Norma Gatica, la mujer desaparecida desde el 29 de agosto. Ahora investigan las causas de muerte.

El hallazgo se produjo esta mañana, alrededor de las 11. Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO el cuerpo estaba en un canal ubicado sobre la calle Pacheco, cerca de la terminal de ómnibus.

En el sector se montó un gran operativo y trabaja personal de Criminalística para determinar las causas de muerte. Trascendió que la familia de Norma Gatica fue informada y se encuentra en el lugar del hallazgo.

El jefe de la Regional Quinta, Javier Yañez, en diálogo con LU19 informó que después de revisar imágenes de las cámaras de seguridad de la ciudad, se logró reconstruir parte del trayecto que habría hecho la mujer antes de su desaparición y eso les permitió orientar el operativo hacia la zona del canal.

Norma Gatica y su desaparición en Cipolletti

La denuncia fue realizada en la comisaría 32 el viernes pasado y de forma inmediata se activó un amplio operativo de búsqueda que incluyó a personal policial y la división de canes.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a Diario RÍO NEGRO que las autoridades estaban rastrillando diferentes puntos de la ciudad, analizando cámaras de seguridad y recabando información de testigos para seguir el rastro de la mujer.

Durante el fin de semana trabajaron con perros entrenados y se recabaron cámaras, luego de entrevistar a amigas para ver si aportaban información útil. También se requirió información a hospitales, terminales y se buscó en ciudades cercana.

La búsqueda mantuvo en vilo a la comunidad, ya que Gatica había salido de su casa sin celular y sin documentación.