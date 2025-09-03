Muerte de la mujer de 63 años que era buscada en Cipolletti: ¿cuándo se conocerán los resultados de la autopsia?

Norma Gatica había desaparecido el 29 de agosto y fue hallada muerta el martes pasado.

Norma Gatica fue encontrada muerta el martes 2 de septiembre. Había desaparecido el pasado viernes y mientras realizaban un rastrillaje, la encontraron sumergida dentro de un canal de riego ubicado en una zona transcurrida de Cipolletti. La Fiscalía ordenó una autopsia para esclarecer lo ocurrido, ¿cuándo se conocerán los resultados?.

El cuerpo de Norma Gatica fue encontrado a cinco días de su desaparición. Según la información brindada por el Ministerio Público Fiscal estaba dentro de un canal de riego que atraviesa la ciudad y se encuentra sobre la calle Pacheco al 401, justo detrás de una parada de colectivo y a escasos metros de la terminal.

Fue hallada en el agua entre residuos, lo que dificultó su visibilidad inicial y el fiscal solicitó un análisis forense para lograr confirmó de qué murió.

Fuentes oficiales informaron a Diario RÍO NEGRO que debido a su estado, no se pudo realizar la autopsia inmediata por lo tanto se programó para el jueves 4 de septiembre y durante esa jornada o hacia el viernes, podrán revelar los resultados.

Norma Gatica y su desaparición en Cipolletti

La denuncia fue realizada en la comisaría 32 el viernes pasado y de forma inmediata se activó un amplio operativo de búsqueda que incluyó a personal policial y la división de canes.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a Diario RÍO NEGRO que las autoridades estaban rastrillando diferentes puntos de la ciudad, analizando cámaras de seguridad y recabando información de testigos para seguir el rastro de la mujer.

Durante el fin de semana trabajaron con perros entrenados y se recabaron cámaras, luego de entrevistar a amigas para ver si aportaban información útil. También se requirió información a hospitales, terminales y se buscó en ciudades cercana.

La búsqueda mantuvo en vilo a la comunidad, ya que Gatica había salido de su casa sin celular y sin documentación.