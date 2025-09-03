Conmoción en Cipolletti por la mujer de 63 años que era buscada y fue hallada muerta: «Te amo eternamente»

Cipolletti no sale de la conmoción tras el trágico final de la búsqueda de Norma Beatríz Gatica, la mujer de 63 años que intensamente buscada desde el viernes pasado y fue hallada muerta el martes 2 de septiembre en un canal de riego. Su hijo, en medio del dolor, le dedicó un emotivo posteo: «Te amo eternamente».

El hallazgo se produjo cerca de la terminal de ómnibus de la ciudad. El cuerpo fue encontrado en el agua entre residuos, lo que dificultó su visibilidad inicial. La noticia golpeó duramente a su familia, que horas antes había brindado una conferencia de prensa para pedir ayuda en su búsqueda.

Aún resta conocer los resultados de la autopsia para esclarecer las causas de muerte, pero en tanto los más allegados de la mujer inundaron las redes sociales con emotivas despedidas. Entre ellas se destacó la de su hijo, quien desde el viernes estuvo pidiendo ayuda para encontrarla lo antes posible.

«Volá alto vieja de mi corazón», comenzó su mensaje y agregó: «Te fuiste al cielo con papá y los abuelos. Te voy a amar y recordar para siempre mi vida. Me quedo con los mejores recuerdos y lo guerrera que fuiste, una leona muy resiliente que hizo de mamá y papá desde los 6, cuando el viejo se fué al cielo, te amo eternamente mamá, fuiste lo mejor que le pasó a mi vida».

La publicación estuvo acompañada de dos fotos donde se la ve a la mujer junto al joven en una zona balnearia y emocionó a todos los vecinos de Cipolletti que esperaban esperanzados un final distinto.

Norma Gatica junto a su hijo

Norma Gatica y su desaparición en Cipolletti

Norma Gatica estaba desaparecida desde el viernes 29 de agosto, luego de haber salido de su casa sin celular ni documentación. La denuncia fue realizada en la comisaría 32 lo que permitió que se activara un amplio operativo de búsqueda que incluyó a personal policial y la división de canes.

Luego de cinco días de búsqueda, el martes cerca de las 11 de la mañana, los efectivos encontraron su cuerpo en un canal secundario de riego, cerca de la calle Pacheco. La zona fue resguardada para que trabajaran los peritos.

La Fiscalía de Cipolletti ordenó una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. Si bien a simple vista el cuerpo no presentaba signos de violencia, los resultados forenses serán clave para la investigación.