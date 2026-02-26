Mapa | En qué lugar de Río Negro fue hallado el pequeño dinosaurio que cambia la historia evolutiva

El pequeño dinosaurio fue hallado en una zona conocida entre los paleontólogos de Río Negro.

El hallazgo de un pequeño dinosaurio en Río Negro está causando furor y se encamina a ser un ejemplar que cambia la historia evolutiva. Se trata de un carnívoro diminuto de 95 millones de años que fue presentado por un equipo paleontológico de la Fundación Azara en la sede de la Universidad Maimónides de Buenos Aires el pasado miércoles.

Según un reciente informe publicado por Diario RÍO NEGRO, con su descubrimiento la provincia sumó ahora una pieza clave para entender la historia global de los alvarezsauroideos y cómo fue la vida en el Cretácico.

Donde fue hallado el pequeño dinosaurio

Como se sabe, la Patagonia norte es un territorio rico en fósiles por eso ahora surgió la curiosidad de donde fue hallado este ejemplar.

El equipo a cargo del descubrimiento señaló que el fósil proviene del Área Paleontológica «La Buitrera». La misma se encuentra en el noroeste de la provincia de Río Negro, Argentina. Específicamente, está situada en el departamento de El Cuy, cerca de la localidad de Cerro Policía.

Este yacimiento es uno de los más importantes del mundo para el estudio de animales pequeños que convivieron con los grandes dinosaurios durante el período Cretácico Superior (hace unos 95 a 100 millones de años).

A diferencia de otros lugares de la Patagonia famosos por dinosaurios gigantes, «La Buitrera» destaca por la excelente preservación de esqueletos pequeños en tres dimensiones.

Mapa

Cabe resaltar el lugar no es fácil de hallar debido a que no se trata de un punto turístico sino que es un área natural con afloramientos de sedimentos muy ricos en fósiles, donde científicos realizan excavaciones e investigaciones paleontológicas.