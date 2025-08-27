Mapa | Misterio por hombre desaparecido en Viedma: en qué punto de la ciudad se lo busca este miércoles

La desaparición de Cristian Leonardo Procoppo, de 45 años, mantiene en vilo a Viedma y a Patagones desde el fin de semana. Este miércoles, la Policía de Río Negro confirmó que “estamos realizando rastrillajes en la zona de costanera y en la zona céntrica con canes». Sin embargo, aún no hay novedades.

Rastrillajes desde la calle Brown hasta el parque Ferreira de Viedma

Los operativos se concentran en el recorrido que va desde Brown y Dorrego hasta la costanera, incluyendo el puente nuevo y el parque Ferreira. “En principio, la persona habría llegado hasta el puente y como él reside en Patagones, no sabemos si está en Patagones o fue a algún lado”, agregaron las fuentes policiales.

La reconstrucción de cámaras confirmó que el hombre salió caminando solo del boliche.

La familia de Procoppo denunció su desaparición el lunes a la madrugada, luego de que no regresara después de salir solo de un boliche en Viedma. Según declararon, fue visto por última vez el domingo a las 4 de la mañana.

Desde entonces, se activó el protocolo de búsqueda que involucra a distintas fuerzas. Se dio aviso a hospitales y terminales de ómnibus, además de la Policía de Patagones y El Cóndor.

Los rastrillajes en la ciudad comenzaron con perros y la revisión de cámaras de seguridad, aunque hasta el momento no se logró dar con el paradero del hombre.

La Fiscalía detalló cómo se reconstruyó el último recorrido

El Ministerio Público Fiscal informó que “ayer (martes) se intensificaron los rastrillajes y se trabajó con canes. Está trabajando la Prefectura, la Policía Federal. Se sigue buscándolo por todos lados”.

La reconstrucción de las cámaras de seguridad permitió establecer que Procoppo abandonó el local bailable caminando y en soledad. “Se está trabajando con análisis de los movimientos bancarios y de las billeteras virtuales«. Además, comunicaron que se está realizando un análisis de su celular, el cual «está apagado».

Prefectura, Policía Federal y fuerzas provinciales trabajan en la búsqueda de Cristian Procoppo. Foto: Policía de Río Negro.

«Se analizan los impactos de las celdas en función de las conexiones. Si usó Mercado pago, donde lo apagó, si volvió a prenderse…», detallaron.

La hipótesis es que el hombre podría haber intentado regresar a su domicilio en Patagones, aunque no hay confirmación sobre ese posible trayecto. Mientras tanto, los investigadores mantienen activas distintas líneas de búsqueda para obtener una pista que permita localizarlo.

Hombre desaparecido en Viedma: los datos para brindar datos y ayudar a la búsqueda

Procoppo es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,90 metros, de tez blanca, con pelo corto rubio rizado y ojos celestes.

No posee tatuajes ni cicatrices visibles, y no utiliza aros. Al momento de su desaparición vestía zapatillas negras, jean azul oscuro y chomba blanca con una franja gris en el pecho.

Desde la policía aconsejan a la comunidad que, ante cualquier información sobre su ubicación, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o a través de los números de emergencia habilitados.