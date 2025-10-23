Marcharon a 19 años del caso Otoño Uriarte: «Quedaron evidenciadas las complicidades», dijo su papá

Este 23 de octubre se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición y el crimen de Otoño Uriarte. Su familia marchó junto al pueblo de Fernández Oro, Cipolletti y el Alto Valle para reclamar justicia por la joven. Roberto Uriarte expresó la profunda «desilusión», tras la impugnación del último juicio, que resultó en la absolución de los sospechosos. «Quedaron evidenciados básicamente las complicidades y encubrimientos que hubo durante todo este proceso», aseveró.

Uriarte enfatizó que el crimen no fue un hecho aislado, sino que existió «un entorno que provocó la captación y posterior asesinato de Otoño», una red cuya existencia la familia ha denunciado repetidamente ante los funcionarios judiciales sin ser escuchada.

Tras el «golpe muy duro» de no haber podido evidenciar estas complicidades durante el reciente proceso judicial, Uriarte y la asamblea han decidido no rendirse. Confirmó que la familia ha contactado y asesorado con nueva representación legal para llevar la causa a instancias federales.

«No fuimos escuchados. Creímos que durante el juicio íbamos a poder demostrarlo, al menos evidenciar que había toda esta complicidad y encubrimiento. Eso fue un golpe muy duro«, remarcó.

Reclamaron justicia por Otoño Uriarte. (Foto: Info Oro).

Uriarte concluyó con un agradecimiento a la gente por el apoyo y manifestó su convicción de que aún existen opciones legales para seguir luchando. Dejó en manos de sus nuevos abogados la explicación sobre los pasos específicos que seguirán a nivel federal, reafirmando su compromiso de continuar buscando la verdad y justicia para su hija.

Durante la manifestación se registraron incidentes en la comisaría de Fernández Oro. Arrojaron pintura al grito de: «Yo sabía, yo sabía, que a los femicidas los cuida la policía, asesina».

Caso Otoño Uriarte: el dolor de la familia y un crimen impune

Tras 19 años de búsqueda de respuestas, el caso se ha convertido en un símbolo de impunidad judicial, marcado por un derrotero de nulidades, sobreseimientos y absoluciones que han impedido esclarecer lo ocurrido con la adolescente de 16 años, desaparecida en octubre de 2006.

El comunicado, difundido por Roberto Uriarte y la Asamblea Autoconvocada por la Memoria de Otoño Uriarte, denuncia que las sentencias emitidas por el tribunal de juicio y el Tribunal de Impugnación Provincial han operado bajo “un manto de impunidad”.

La familia y la asamblea critican abiertamente la “complicidad del Poder Judicial y político”, argumentando que esta situación ha obstaculizado la verdad en la causa desde sus inicios, frustrando cualquier intento de condenar a los responsables.

La decisión de recurrir a instancias superiores se toma tras el fallo de agosto pasado, cuando el Tribunal de Impugnación Provincial revocó la condena inicial y absolvió por falta de pruebas a los cuatro sospechosos: Néstor Cau, Germán Antilaf, José Hiram Jafri y Maximiliano Lagos.

Los jueces sostuvieron que la sentencia condenatoria previa era “arbitraria e infundada” debido a la ausencia de pruebas directas que ligaran a los acusados con el crimen, generando una nueva y profunda fractura con el padre de Otoño, quien insiste en el vicio original del proceso.

El crimen de Otoño Uriarte comenzó a gestarse el 23 de octubre de 2006, cuando desapareció mientras regresaba a su casa en Fernández Oro, Río Negro. Tras meses de intensos operativos de búsqueda —en los que incluso participó Daniel Jara, actual ministro de Seguridad y Justicia provincial—, su cadáver fue hallado en un canal de riego el 24 de abril de 2007.

La investigación posterior se vio afectada por graves irregularidades, abarcando diversas hipótesis, incluida la de una red de trata de mujeres, ninguna de las cuales fue explorada con la contundencia necesaria.

La causa ha sido un reflejo de la inestabilidad judicial. Entre 2006 y 2010, los procesamientos dictados por la jueza María del Carmen García fueron revocados por falta de pruebas. Años más tarde, se dictó un sobreseimiento a los acusados, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó la reapertura del caso en 2017.

Hoy, con el recurso extraordinario, la familia Uriarte busca revertir la absolución más reciente y mantener viva una causa que lleva casi dos décadas clamando por justicia.