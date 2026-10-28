Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que era buscada en Corrientes

El cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la docente de la provincia de Corrientes que permanecía desaparecida desde principios de octubre, fue hallado este miércoles, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

Fuentes judiciales informaron a dicho medio que el hallazgo se produjo en la zona de Esquina, sector donde en los últimos días se habían concentrado de manera intensiva los operativos de rastrillaje.

La pista clave y las detenciones

La investigación dio un giro clave luego de que efectivos de la Policía de Corrientes encontraran prendas quemadas en la tapera donde residía el capataz Ireneo Zarza.

A raíz de este hallazgo, las autoridades ordenaron pericias de rigor sobre los elementos secuestrados con el objetivo de reunir evidencias fundamentales para la causa.

Por el caso hay cinco detenidos

Hasta el momento, la causa cuenta con cinco personas privadas de la libertad e imputadas por distintas responsabilidades en el hecho:

Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas: Se encuentran imputados por el delito de femicidio . En el caso de Zarza y Sandoval, la Justicia ya dispuso la prisión preventiva sin plazo .

Se encuentran imputados por el delito de . En el caso de Zarza y Sandoval, la Justicia ya dispuso la . Rosa Leguizamón: Está sindicada bajo la carátula de homicidio simple .

Está sindicada bajo la carátula de . Ezequiel Bordón: Quedó imputado por el delito de falso testimonio.

Las autoridades judiciales continuarán en el lugar realizando las tareas periciales correspondientes para determinar las circunstancias y la causa de muerte de la docente.