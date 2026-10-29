Coral Energía y ENCORSA formalizaron un acuerdo de colaboración para los parques solares en Corrientes

Ambos parques son parte de los 15 parques solares que Coral Energía tiene en el país. Foto gentileza.

Coral Energía, empresa del Grupo Corven, firmó un acuerdo con Energía Correntina S.A. (ENCORSA) que formaliza la colaboración entre ambas compañías para la puesta en funcionamiento y el mantenimiento preventivo de los parques solares fotovoltaicos Coral Santa Catalina y Coral Bella Vista, en la provincia de Corrientes.

La firma se realizó en las oficinas Coral Energía y contó con la participación de su CEO, Federico Sbarbi Osuna; Arturo Juan Busso, secretario de Energía de la Provincia y presidente de ENCORSA; y Juan Marcelo Gatti, gerente general de la empresa correntina.

Con este convenio, ENCORSA continuará acompañando a Coral Energía en las tareas vinculadas a la puesta en marcha de ambas plantas y en las acciones de mantenimiento preventivo necesarias, con resguardo del ambiente durante la operación de los parques.

El acuerdo se concreta cuando ambos parques se encuentran en su etapa final. Coral Santa Catalina se emplaza sobre 40 hectáreas dentro del Parque Industrial y Tecnológico de la ciudad capital, con 41.216 paneles solares, una potencia de 24 MWp y una inversión de 13,3 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor instalación fotovoltaica de la provincia.

Por su parte, Coral Bella Vista suma 12 MWp de capacidad. En total, ambos proyectos generarán energía limpia equivalente al consumo de más de 23.000 hogares argentinos y evitarán la emisión de 38.400 toneladas de dióxido de carbono al año.

Durante la etapa de construcción, las obras emplearon de manera directa a más de 100 personas, con prioridad en la contratación de mano de obra local.

En el marco de la firma, Sbarbi Osuna señaló: “Este acuerdo es el reflejo de un trabajo colaborativo que hemos podido desarrollar con la provincia. Contar con su conocimiento técnico y su presencia en el territorio es clave para que Santa Catalina y Bella Vista funcionen bien durante toda su vida útil”.