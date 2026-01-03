Mareas extraordinarias en Las Grutas: cuándo superarían los nueve metros, días y horarios críticos

Desde este sábado hasta el próximo viernes, se registrarán jornadas con pleamares elevadas en Las Grutas, con valores que en algunos casos superarán los nueve metros. Los datos surgen de la tabla difundida por el Servicio de Hidrografía Naval, que detalla los horarios y las alturas previstas para cada día en la región costera del golfo San Matías.

Semana de mareas extraordinarias en Las Grutas: días y horarios con mayores alturas

El sábado 3 se informaron dos pleamares relevantes. La primera se produjo a las 11.42, con una altura de 8,37 metros, mientras que la segunda alcanzará los 8,91 metros a las 23.59.

En tanto, el domingo 4 continuará la tendencia de mareas altas. La pleamar principal se registrará a las 12.34, con una altura estimada de 8,65 metros, mientras que el resto de la jornada presentará niveles más moderados.

La amplitud de mareas vuelve a ser protagonista en la costa atlántica de Río Negro durante los primeros días de enero. Foto: Denis Martínez – Archivo

El lunes 5 marcará uno de los puntos más destacados del período. La primera pleamar será a las 0.50, con 9,07 metros, y la segunda alcanzará los 8,85 metros a las 13.24, con una amplitud significativa a lo largo del día.

Mareas por encima de los nueve metros en Las Grutas: los horarios más exigentes

El martes 6 se prevén valores similares. La pleamar más alta llegará a los 9,12 metros a la 1.38, seguida por una segunda subida de 8,93 metros a las 14.12, manteniendo niveles elevados durante la jornada.

El miércoles 7 se repetirá el escenario. A las 2.26 se espera una pleamar de 9,05 metros y, por la tarde, otra de 8,88 metros a las 14.59, según las previsiones oficiales.

El jueves 8 comenzará un leve descenso en las alturas máximas. La pleamar más alta será de 9,10 metros a las 3.15, mientras que la segunda alcanzará los 8,62 metros a las 14.33.

El viernes 9 cerrará el período con valores más bajos. Se prevén pleamares de 7,12 metros a las 9.44 y de 7,49 metros a las 22.00, de acuerdo con la tabla oficial para esa jornada.