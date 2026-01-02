El peligro bajo los acantilados que vuelve a preocupar en Las Grutas: acampes en zona de derrumbes

El verano ya se hace sentir en Las Grutas y el movimiento turístico creció en los primeros días del 2026, incluso con un clima desfavorable. La postal de playas llenas convive con una preocupación que se repite cada temporada: personas que buscan refugio o instalan carpas al pie de los acantilados, una práctica que representa un peligro alto.

Verano y riesgo en Las Grutas: la advertencia por los acantilados

Desde el cuerpo de guardavidas advierten que el fenómeno no es nuevo, pero vuelve a intensificarse con la llegada de más turistas.

El jefe de guardavidas, Eduardo Domínguez, explicó en RÍO NEGRO RADIO que la principal inquietud está puesta en los desprendimientos de los acantilados. Por este motivo, destacó que se reforzaron las acciones preventivas para reducir los peligros.

Gran afluencia de turistas en la apertura de temporada de Las Grutas. Foto: Denis Martínez – Archivo

Gutiérrez comentó que se avanzó con intervenciones puntuales y señalización específica. En este sentido, detalló que “se han hecho derrumbes voluntarios” y remarcó que apelan a que «la gente comprenda que es peligroso acampar abajo del acantilado”.

Desde el área señalan que, en general, se respetan las indicaciones, aunque persisten situaciones de riesgo. “La gente busca siempre el reparo del acantilado”, advirtió y alertó que hay gente que «pernocta abajo del acantilado».

Casi 70 guardavidas cuidan la costa de Las Grutas este verano 2026

El operativo de verano se despliega a lo largo de toda la costa. Según indicó Gutiérrez, “el operativo está completo al 100%» y cuenta con 68 guardavidas, que cubren un tramo de siete kilómetros de playa con distintos horarios de cobertura.

Además, informó que se sumó equipamiento para mejorar la respuesta ante emergencias. “Hemos incorporado equipamiento nuevo de comunicación”, explicó, y precisó que el servicio cuenta con “dos motos disponibles y un gomón» para intervenciones en el mar.

A ese escenario se suma la particularidad de la amplitud de mareas en la zona. El jefe del operativo recordó que “la baja mar es peligrosa” y explicó que el objetivo del trabajo preventivo es permanente para evitar incidentes en sectores donde el mar puede encerrar a quienes no conocen el comportamiento.