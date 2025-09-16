Alerta este miércoles en Neuquén y Río Negro: chaparrones, tormentas y cambios de temperatura

Este miércoles Neuquén y Río Negro vivirán una jornada marcada por la inestabilidad y los cambios de temperatura. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la región recibirá aire húmedo proveniente del Atlántico acompañado de vientos del sudeste, lo que provocará nubosidad variable, chaparrones aislados y la formación de tormentas dispersas, especialmente en el centro y este de ambas provincias.

El pronóstico indica que las temperaturas se mantendrán templadas a cálidas durante el día, mientras que por la noche se sentirá el descenso, generando contraste entre la jornada y las horas más frescas. En la cordillera, se prevén lluvias y nevadas.

Durante el resto de la semana, la inestabilidad continuará, con probables lluvias y chaparrones en varias localidades de la región.

in embargo, hacia el domingo se esperan mejoras significativas en el clima, con días más soleados y estables, ofreciendo un respiro después de varios días inestables y ventosos.

Neuquén: miércoles con lluvias débiles y temperaturas agradables

Neuquén se prepara para un miércoles con cielo inestable y posibilidad de lluvias débiles y dispersas a lo largo del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 6 ºC durante la noche y alcanzará una máxima de 22 ºC durante la tarde.

El viento tendrá mayor intensidad que el martes, con ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h, provenientes del este-sureste (ESE), generando sensación de fresco en algunos sectores de la ciudad.

Roca y Cipolletti: miércoles con lluvias débiles y vientos moderados

Roca y Cipolletti presentan para este miércoles un cielo inestable, con lluvias débiles y dispersas durante la jornada. La temperatura mínima se ubicará en 6 ºC por la noche, mientras que la máxima alcanzará los 21 ºC durante la tarde.

El viento será más intenso que el martes, soplando desde el este-sureste (ESE) a 29 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta 35 km/h, generando sensación de frescura en la región.

Las Grutas: miércoles con lluvias y chaparrones aislados

Las Grutas tendrá este miércoles un cielo mayormente cubierto, con lluvias y chaparrones aislados que podrían presentarse durante el día. La temperatura mínima se prevé en 8 ºC por la noche, mientras que la máxima alcanzará 17 ºC durante la tarde, mostrando un descenso respecto a la jornada anterior.

El viento soplará desde el este-sureste (SEE) a 37 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h, aumentando la sensación de frío en la costa rionegrina.

Viedma: lluvia y viento este miércoles

Viedma tendrá este miércoles un cielo cubierto con lluvias débiles y dispersas durante la jornada, mejorando respecto a los episodios de tormentas y chaparrones del martes. La temperatura mínima será de 5 ºC por la noche, mientras que la máxima llegará a 16 ºC en la tarde, registrando un descenso frente al día anterior.

El viento soplará desde el este (EE) a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h, generando sensación de fresco en la ciudad y en la zona costera.