Martes gris y con aire frío en el Alto Valle: ¿cuándo vuelve el calor primaveral?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles del pronóstico del tiempo para este 23 de septiembre.
El Alto Valle amaneció este martes con un cambio total del clima. Luego de varios días de sol y temperaturas más agradables, la jornada inició con un cielo parcialmente nublado y un ingreso de aire frío, a pesar de que ya empezó la temporada primaveral. ¿Cuándo regresará el clima cálido?
El giro drástico del clima que sorprendió a todos se debe a la entrada de un frente de aire fresco proveniente del sur que está bajando las marcas térmicas en toda la Patagonia y el país.
En la región del Alto Valle, la temperatura actual se ubica en los 8°C y no se espera que durante el transcurso del día, la misma no supere los 15°C. Además durante la jornada aparecerán algunas nubes, aunque se descarta totalmente la probabilidad de lluvia.
Si bien el Servicio Meteorológico Nacional descartó el registro de vientos fuertes, desde la AIC anticiparon que durante la noche podrían aparecer algunas ráfagas de hasta 45 km/h.
¿Cuándo vuelve el calor primaveral al Alto Valle?
Según los pronósticos para el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, las temperaturas más cálidas regresarán a partir del jueves 25 de septiembre.
Se prevé que durante el martes y el miércoles se mantengan las condiciones de aire fresco y nubosidad, con temperaturas máximas de alrededor de 15°C a 20°C. Para el jueves se estima que la máxima alcance los 27°C y resaltaron que estas condiciones podrían durar hasta el fin de semana.
- Jueves 25 de septiembre: Se espera un aumento de la temperatura, con máximas que podrían llegar a los 27 °C y mínimas de 17°C. Vientos con ráfagas de hasta 57 km/h.
- Viernes 26 de septiembre: Las temperaturas podrían bajar ligeramente a 21 °C con probabilidad de lluvia.
- Sábado 27 de septiembre: Las temperaturas máximas rondarán los 21 °C.
- Domingo 28 de septiembre: Se pronostican temperaturas más altas, cercanas a los 24 °C.
Comentarios