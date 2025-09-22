Neuquén y Río Negro bajo un martes inesperadamente frío: ¿Cuándo llegan los días lindos?

Neuquén y Río Negro se prepara para un martes con cielos mayormente cubiertos y temperaturas frescas, en una jornada donde el viento, aunque presente, irá disminuyendo hacia la madrugada, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Los valles, la meseta y la zona costera sentirán el descenso térmico del lunes, mientras que en la cordillera se mantendrá un clima inestable y frío, típico de esta época de transición.

Hacia el miércoles, se espera un leve alivio térmico en toda la región, con un ascenso de las temperaturas que permitirá disfrutar de días más templados.

Neuquén: martes con temperaturas agradables

Neuquén se prepara para un martes con temperaturas agradables durante el día y noches frías, se espera cielo cubierto tanto por la mañana como por la noche, sin precipitaciones importantes.

La temperatura máxima alcanzará los 14 ºC, mientras que por la noche descenderá hasta 1 ºC, marcando un cambio notable entre el día y la noche.

El viento soplará a una velocidad de 24 km/h durante el día, aumentando levemente a 18 km/h por la noche, con ráfagas que podrían llegar hasta 41 km/h.

Roca y Cipolletti: martes con cielo cubierto y bajas temperaturas nocturnas

Las ciudades de Roca y Cipolletti tendrán un martes con cielo cubierto durante gran parte del día. La jornada será fresca, con temperaturas que alcanzarán los 14 ºC durante el día y descenderán hasta 1 ºC por la noche, manteniendo las noches frías.

El viento soplará a 25 km/h durante el día, y se mantendrá moderado por la noche a 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, especialmente en zonas abiertas.

Las Grutas: martes con cielo cubierto y temperaturas frescas

Las Grutas presentará un martes con cielo cubierto durante la mayor parte de la jornada, la temperatura máxima llegará a 11 ºC, mientras que la noche se mantendrá muy fría con mínima de 0 ºC.

El viento soplará a 20 km/h durante el día, y se mantendrá similar por la noche a 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 34 km/h, especialmente en zonas costeras abiertas.

Viedma: martes con cielo cubierto y noches frías

La capital rionegrina tendrá un martes con cielo cubierto durante el día, mientras que por la noche se espera que permanezca mayormente despejado, la temperatura máxima será de 12 ºC, descendiendo a -1 ºC durante la noche, marcando una jornada con noches muy frías.

El viento soplará a 27 km/h durante el día y se mantendrá leve por la noche a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 20 km/h.