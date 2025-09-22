Semana marcada por el viento en el Alto Valle: las ráfagas superarán los 78 km/h, cuándo será el peor día

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para una semana de clima cambiante, donde el viento será el protagonista principal. Los días presentarán una alternancia de nubosidad y momentos de sol, con una atmósfera que invitará a estar atento a las variaciones. Los próximos días requerirán abrigo y precaución ante las ráfagas.

Este martes 23 de septiembre, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) espera una tarde y noche con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se mantendrán entre una máxima de 16°C y una mínima de 8°C. Los vientos serán suaves, con velocidades de entre 7 y 22 Km/h, predominando la dirección variable en la segunda mitad del día.

El miércoles 24 marcará un cambio significativo con cielos nublados y un incremento en la intensidad del viento. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 Km/h, con dirección predominante del norte. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 8°C y una mínima de 21°C, según la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el jueves 25, el escenario se mantendrá con cielo nublado y persistencia del viento. Se esperan velocidades de entre 13 y 22 Km/h, con ráfagas más intensas que podrían llegar hasta los 59 Km/h desde el norte. La variación térmica será notable, con una máxima de 12°C y una mínima de 23°C.

Un fin de semana con fuertes vientos, bajas temperaturas y cielos nublados en el Alto Valle

El viernes 26 será un día de cielo ligeramente nublado, pero con un notable incremento en la fuerza del viento. El SMN pronostica ráfagas que podrían alcanzar los 78 Km/h, especialmente en las franjas horarias de la mañana y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre una máxima de 14°C y una mínima de 22°C.

El sábado 27 continuará la tendencia de viento fuerte con ráfagas de hasta 69 Km/h desde el oeste, bajo un cielo ligeramente nublado. Las temperaturas mostrarán un leve ascenso en la máxima, llegando a los 21°C, con una mínima de 10°C. Las condiciones requerirán precaución.

El domingo 28 cerrará la semana con una disminución de la intensidad del viento, con velocidades entre 13 y 22 Km/h desde el noroeste. El cielo estará ligeramente nublado, y las temperaturas fluctuarán entre una máxima de 11°C y una mínima de 21°C. No se esperan precipitaciones en toda la semana.

En resumen, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) enfrentará una semana donde la fluctuación térmica y las ráfagas de viento serán características constantes. Se recomienda a los residentes mantenerse informados y tomar las precauciones necesarias ante los cambios meteorológicos. El SMN monitorea estas condiciones.