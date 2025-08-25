Martes soleado y con ascenso térmico: qué ciudades superarán los 20 grados en Neuquén y Río Negro

Tras un lunes ventoso que dejó ráfagas intensas en distintas localidades, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó que la semana en Río Negro y Neuquén se perfila con condiciones mucho más estables. ¿Hasta cuándo?

Desde la cordillera hasta la costa atlántica, el pronóstico anuncia jornadas de sol, cielos despejados y un marcado ascenso en las temperaturas, que ofrecerán tardes templadas e incluso cálidas en varias ciudades de la región.

El organismo destacó que este escenario de «tiempo bueno, soleado y calmo» se extenderá durante los próximos días, favoreciendo a quienes transiten rutas o planifiquen actividades al aire libre.

Sin embargo, la calma no será permanente: hacia el viernes se espera el ingreso de aire polar desde el Atlántico, lo que provocará un giro en el tiempo con vientos del sudeste, un descenso marcado de la temperatura y condiciones frías, nubosas e inestables en los valles, la meseta y la costa. En la cordillera, en tanto, persistirá el déficit de precipitaciones, aunque también se anticipa inestabilidad hacia el fin de semana.

Neuquén: martes primaveral

Este martes se espera una jornada estable en Neuquén, con cielo mayormente despejado y temperaturas que marcarán un leve ascenso respecto al inicio de la semana.

Durante el día, los termómetros alcanzarán los 22 °C, mientras que por la noche se prevé un descenso hasta los 0 °C. El viento soplará desde el noreste, con una intensidad moderada que rondará los 17 km/h, acompañado por ráfagas que podrían llegar a los 20 km/h.

Las condiciones meteorológicas serán más benignas que las registradas el lunes, cuando las ráfagas superaron los 65 km/h y se hicieron sentir en varias localidades de la región.

Roca y Cipolletti: soleado y con temperaturas agradables

Roca y Cipolletti vivirán este martes una jornada marcada por el cielo despejado y un leve repunte de las temperaturas, en un inicio de semana que se perfila estable tras el viento intenso del lunes.

Durante el día, los registros alcanzarán los 23 °C, mientras que hacia la noche se prevé un descenso hasta los 0 °C, con heladas débiles en sectores bajos. El viento soplará desde el sureste, con una intensidad moderada de alrededor de 18 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h.

San Martín de los Andes: respiro tras la inestabilidad

San Martín de los Andes tendrá este martes un respiro tras la inestabilidad del inicio de la semana. El pronóstico indica cielo mayormente despejado durante toda la jornada y un leve repunte de la temperatura.

Las máximas alcanzarán los 10 °C en horas de la tarde, mientras que por la noche se prevé un descenso hasta los -2 °C, lo que mantendrá la presencia de heladas en el área cordillerana. El viento será leve, del noreste, con velocidades en torno a los 6 km/h y ráfagas muy débiles.

Bariloche: temperaturas en ascenso

Bariloche tendrá este martes un día mayormente despejado, con temperaturas en ascenso tras el comienzo frío y nublado de la semana.

Durante la tarde, la máxima alcanzará los 12 °C, mientras que hacia la noche el termómetro descenderá hasta los -3 °C, manteniendo heladas en la región cordillerana. El viento será leve, del sudoeste, con intensidades en torno a los 7 km/h y sin ráfagas significativas, lo que favorecerá una jornada estable.

Viedma: jornada soleada y con leve ascenso de temperatura

Viedma tendrá este martes un día estable, con cielo totalmente despejado y temperaturas que continuarán en ascenso respecto al inicio de la semana.

Durante la tarde, la máxima alcanzará los 22 °C, mientras que hacia la noche se prevé un descenso hasta los 0 °C, manteniendo la posibilidad de heladas en áreas rurales y bajas. El viento soplará del sudoeste, con velocidades moderadas cercanas a los 13 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 18 km/h.