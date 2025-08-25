¿Cómo estará el tiempo este martes 26 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Despejado a parcialmente nublado. Viento leve de direcciones variables. Neblinas. MIN 1°C /// MAX 14°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado. Viento leve del oeste rotando al sector norte. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 16°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Ligeramente nublado. Viento leve del sector este. MIN 4°C /// MAX 17°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Ligeramente nublado. Viento leve del sector oeste rotando al norte. MIN 2°C /// MAX 18°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Algo nublado a despejado. Viento leve del oeste rotando la noreste. MIN 4°C /// MAX 22°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Algo nublado a despejado. Viento leve a moderado del sector oeste rotando al sector este. Neblinas. MIN 7°C /// MAX 20°C