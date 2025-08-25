¿Cómo estará el tiempo este martes 26 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Tiempo bueno, soleado y calmo en la región. Ascenso de la temperatura con tardes templadas a cálidas.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Despejado a parcialmente nublado. Viento leve de direcciones variables. Neblinas. MIN 1°C /// MAX 14°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Despejado a parcialmente nublado. Viento leve del oeste rotando al sector norte. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 16°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Ligeramente nublado. Viento leve del sector este. MIN 4°C /// MAX 17°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Ligeramente nublado. Viento leve del sector oeste rotando al norte. MIN 2°C /// MAX 18°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Algo nublado a despejado. Viento leve del oeste rotando la noreste. MIN 4°C /// MAX 22°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Algo nublado a despejado. Viento leve a moderado del sector oeste rotando al sector este. Neblinas. MIN 7°C /// MAX 20°C
