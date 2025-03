Más de 100 desaparecidos fueron ubicados tras el temporal en Bahía Blanca, pero nada se sabe de las hermanas Hecker

Una semana atrás, un fuerte temporal golpeó a la ciudad de Bahía Blanca dejando un saldo de 16 víctimas fatales y 192 desaparecidos. Desde fiscalía se confirmó que, en su totalidad, los desaparecidos fueron ubicados, salvo las hermanas Pilar y Delfina Hecker que fueron arrastradas por la corriente.

El fiscal general de Bahía Blanca confirmó que los 192 desaparecidos «eran personas que no se podían contactar con sus familiares y aparecieron. Salvo dos, que fallecieron en la inundación y que integran la nómina (de víctimas fatales).

Sin embargo, aseguró que esto no significa que ya no quedan personas por buscar: “Siguen entrando algunos llamados, y puede haber gente que no tenga familiares que se preocupen por ellos”. E indicó que las búsquedas son realizadas en base a las denuncias radicadas.

Desesperación en Bahía Blanca: los padres no pierden la fe de encontrar a sus hijas y acompañan la búsqueda

Con la primera luz del día, se retomaron las tareas de búsqueda de las hermanas Hecker en Bahía Blanca. Este miércoles se recorrerán distintas zonas de interés, cercanas a la rotonda de ingreso a General Cerri.

Mientras tanto, los padres de las niñas desaparecidas, Marina y Andrés, siguen al pie del cañón los rastrillajes. La pareja fue vista en un móvil de América TV este martes. Desde el primer día están presentes en el epicentro del operativo, que se monta sobre la calle Joaquín B. Gonzáles y su intersección con la Ruta 3.

Los padres de las niñas acompañan a las autoridades, que tienen su trabajo conducido por el Comando de Operaciones Especiales (COE).

Si bien decidieron no declarar a la prensa hasta el momento, Marina expresó un mensaje esperanzador en sus redes: «No pierdo la fé de que mis hijas están resguardadas con alguien no se pudo comunicar todavía».