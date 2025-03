Podrían haber sido «arrastradas al mar»: la teoría sobre las hermanas Hecker en Bahía Blanca

Se cumple una semana del temporal que azotó a Bahía Blanca y dejó un saldo de 16 muertes y la desaparición de las hermanas Delfina y Pilar Hecker. El fiscal a cargo de la búsqueda planteo la teoría de que podrían haber sido «arrastradas al mar».

Hace una semana la familia Hecker intentó salvarse de las inundaciones en Bahía Blanca viajando hacia Cerri por Ruta 3. Pero el fuerte temporal llenó el vehículo familiar de agua y al refugiarse en la camioneta del viedmense Rubén Zalazar, las nenas Pilar y Delfina fueron arrastradas por la corriente.

El fiscal a cargo de la búsqueda afirmó la posibilidad de que «hayan sido arrastradas al mar, ya que el agua fluye en esa dirección», en dialogo con Cadena 3.

Sobre la búsqueda indicó que se realizan rastrillajes con perros entrenados para hallar restos humanos y personas con vida. «Esperemos que en algún momento obtengamos resultados de esta intensa labor», dijo.

Más de 100 desaparecidos fueron ubicados tras el temporal en Bahía Blanca

Una semana atrás, un fuerte temporal golpeó a la ciudad de Bahía Blanca dejando un saldo de 16 víctimas fatales y 192 desaparecidos. Desde fiscalía se confirmó que, en su totalidad, los desaparecidos fueron ubicados, salvo las hermanas Pilar y Delfina Hecker que fueron arrastradas por la corriente.

El fiscal general de Bahía Blanca confirmó que los 192 desaparecidos «eran personas que no se podían contactar con sus familiares y aparecieron. Salvo dos, que fallecieron en la inundación y que integran la nómina (de víctimas fatales).

Sin embargo, aseguró que esto no significa que ya no quedan personas por buscar: “Siguen entrando algunos llamados, y puede haber gente que no tenga familiares que se preocupen por ellos”. E indicó que las búsquedas son realizadas en base a las denuncias radicadas.