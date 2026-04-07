Más de 100 muertes por un brote de sarampión: Bangladesh lanzó una masiva campaña de vacunación

Bangladesh inició una campaña de vacunación contra el sarampión y la rubeola. La medida busca frenar un brote de la enfermedad que causó la muerte de más de 100 niños en menos de un mes. «Este resurgimiento revela importantes deficiencias en materia de inmunidad», expresó Rana Flowers, representante de Unicef en ese país.

AP difundió que el gobierno de Bangladesh, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la agencia de la ONU para la infancia (Unicef) y la alianza de vacunas Gavi, comenzó la iniciativa el domingo. Esta primera fase apunta a niños de seis meses a cinco años en dieciocho distritos considerados de alto riesgo. El programa se extenderá a todo el país por etapas a partir del próximo mes, según un comunicado conjunto de las organizaciones.

Un funcionario de Unicef expresó la profunda preocupación de la agencia por el marcado aumento de casos, un escenario que pone en grave peligro a los niños más pequeños y vulnerables. Flowers advirtió sobre «los niños que no recibieron dosis y aquellos con vacunación incompleta». «Las infecciones entre bebés menores de nueve meses resultan especialmente alarmantes», remarcó.

Más de 900 casos de Sarampión en Bangladesh

Datos oficiales de la nación del sur de Asia, con más de 170 millones de habitantes, confirman más de 900 casos de sarampión de los 7.500 casos sospechosos reportados desde el 15 de marzo. La OMS describe el sarampión como una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire.

Causa fiebre, síntomas respiratorios y un sarpullido característico. A veces puede generar complicaciones graves o mortales, especialmente en niños pequeños. La vacunación resulta fundamental para prevenir su propagación, aunque la OMS indica que el 95% de la población debe recibirla para impedir su extensión.

En el Parlamento, el ministro de Salud, Sardar Mohammed Sakhawat Husain, denunció el lunes que el nuevo brote se debe a la mala gestión y a los fallos de gobiernos anteriores. El ministro atribuyó la escasez de vacunas contra el sarampión y otras seis enfermedades a decisiones inadecuadas sobre las reservas de vacunas tomadas por el gobierno previo de la exprimera ministra Sheikh Hasina y por un gobierno interino encabezado por Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz.

La campaña de inmunización contra el sarampión sufrió interrupciones durante las recientes convulsiones políticas en Bangladesh. Hasina fue destituida en un levantamiento masivo en 2024. Luego, Yunus lideró un gobierno interino que transfirió el poder a una administración elegida tras los comicios de febrero.

Las autoridades aconsejan a los padres llevar a sus hijos a los hospitales ante cualquier sospecha de sarampión. F. A. Asma Khan, subdirectora del Hospital de Enfermedades Infecciosas en Daca, recomendó: «Deben evitar la automedicación con productos de tiendas. Si un niño presenta fiebre, especialmente una alta – 101, 102, 3, 4 grados Fahrenheit, o superior a 38,3 grados Celsius – no deben depender de medicamentos locales. En su lugar, es crucial llevar al niño a un hospital lo antes posible, pues nuestros médicos proporcionan el tratamiento básico adecuado».

Desde el lanzamiento de una campaña masiva de inmunización en 1979, Bangladesh logró avances notables. La cobertura de niños completamente inmunizados pasó de un escaso 2% a un 81,6%. Sin embargo, Unicef advirtió el año pasado que, a pesar de los firmes pasos del país para aumentar la cobertura de inmunización, persisten marcadas disparidades.