Cambios en el Mercado Concentrador de Neuquén: cuáles son los nuevos horarios para este invierno 2026

El Mercado Concentrador del Neuquén ajustará su horario de atención durante la temporada de invierno.

La medida surge con el objetivo de optimizar la actividad comercial durante la temporada invernal. Además, busca extender el horario para que más personas tengan la posibilidad de visitarlo.

El nuevo horario de atención será los lunes de 6 a 11 y de martes a viernes de 13:30 a 17:30.

Los días sábados y domingos permanecerá cerrado, a diferencia de lo que ocurría semanas atrás.

En el sitio trabajan más de 120 puestos de venta y está catalogado como el principal polo agroalimentario de la región con variedad de opciones para el consumo natural y elementos para el hogar.

Qué se puede comprar en el Mercado Concentrador del Neuquén

Para la economía provincial, el Mercado Concentrador es uno de los puntos claves para el desarrollo de los productores locales, fortaleciendo la economía regional y el desarrollo productivo del Neuquén.

El Mercado está ubicado sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del kilómetro 5 dentro del Parque Industrial de Centenario.

Furtas y verduras frescas

Carnes rojas

Pollo

Huevos

Lácteos

Fiambres

Pastas

Bebidas

Condimentos.

Alimentos para mascotas

Forrajes e indumentaria

Para poder acceder a mayor información del Mercado, se puede consultar en https://www.mcneuquen.com.ar/